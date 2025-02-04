Терезам — щасливий поворот подій, Раку — переосмислення цінностей: гороскоп Таро на 5 лютого 2025 року

Зберігайте тверезий погляд на те, що відбувається, не зневіряйтеся й уникайте сумнівних ситуацій

5 лютого багато хто відчує нестабільність, брак впевненості та можливі перепони у справах. Для одних це буде період переоцінки цінностей та завершення непотрібних етапів, для інших – шанс усвідомити неминучість змін та адаптуватися до нових умов. Проте є й позитивні моменти: деякі знаки матимуть можливість покращити своє становище, знайти розв'язання старих проблем чи набути натхнення.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 5 лютого і пропонує дізнатися, що чекатиме цього дня саме вас.

Овен — перевернута Королева кубків

На жаль, ця королева вказує на те, що початок тижня у Вас може ознаменуватися поганим настроєм та депресивним станом, буде схильність відмовитися від проблем та миру в цілому за допомогою відходу в ілюзорний світ сп’яніння чи телебачення. "Заземліться", робіть щось руками та намагайтеся не заглиблюватись у погані думки.

Телець — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів та бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви ніяк не можете підлаштувати життя під нові реалії, не впевнені у собі, і тому не можете зрушити далі.

Близнюки — перевернута Смерть

Нехай вас не лякає назва карти та її положення. У цьому випадку вона означає, що Ви, швидше за все, будете чинити опір змінам, які неминучі. Також у цей день можливі незначні втрати чи дрібні неприємності, але у глобальному плані це нічого не змінить. Карта радить не чинити опір неминучому. Тоді Вам вдасться вийти на новий рівень.

Рак — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Це означає, що Ваші плани можуть накритися мідним тазом. Втім, це не обов’язково стане для Вас трагедією. Можливо, це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Лев — перевернута Десятка кубків

Скоро ви можете відчути, що все падає з рук, втрачено гармонію та назрівають конфлікти, — відпочиньте поки що від усього і дайте зібратися собі з силами.

Діва — Трійка кубків

Коротко значення цієї карти можна описати як "щасливий кінець". Незабаром якась сумна ситуація у Вашому житті зміниться на краще. Це може бути одужання від хвороби, примирення з близькою людиною, розв'язання проблем із роботою тощо.

Терези — Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У середу Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити успіх за хвіст.

Скорпіон – перевернута Справедливість

Успіх буде грати проти Вас, і Ви можете зіткнутися з несправедливістю щодо себе. Про всяк випадок постарайтеся не провокувати конфлікти та суперечки, — результат може бути не на Вашу користь.

Стрілець — перевернута Шістка мечів

Незабаром Вам просто доведеться взятися за вирішення якоїсь проблемної ситуації, яку Ви відкладали, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Цікаво, що з іншого тлумачення ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Козоріг — перевернутий Король кубків

У цьому положенні карта попереджає, що невдовзі Ви можете втратити щось, а також зустрітися з нечесністю, підступністю та обманом. Будьте обережні при спілкуванні цього дня. Хтось у Вашому оточенні може бути не тим, за кого себе видає.

Водолій — перевернута Дев’ятка мечів

Незабаром у житті настане більш сприятливий період, надія та віра допоможуть Вам оговтатися від випробувань, а поки запасіться терпінням.

Риби — перевернута Дев’ятка жезлів

У Вашому житті може випливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або ж людини з минулого. У середу будьте зібрані та насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.