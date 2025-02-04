Весам — счастливый поворот событий, Раку — переосмысление ценностей: гороскоп Таро на 5 февраля 2025 года

Сохраняйте трезвый взгляд на происходящее, не впадайте в уныние и избегайте сомнительных ситуаций

5 февраля многие почувствуют нестабильность, нехватку уверенности и возможные преграды в делах. Для одних это будет период переоценки ценностей и завершения ненужных этапов, для других – шанс осознать неизбежность перемен и адаптироваться к новым условиям. Однако есть и положительные моменты: некоторые знаки получат возможность улучшить свое положение, найти решение старых проблем или обрести вдохновение.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 5 февраля и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — перевернутая Королева кубков

К сожалению, эта королева указывает на то, что начало недели у Вас может ознаменоваться дурным настроением и депрессивным состоянием, будет склонность отрешиться от проблем и мира в целом посредством ухода в иллюзорный мир опьянения или телевидения.

"Заземлитесь", делайте что-то руками и старайтесь не углубляться в плохие мысли.

Телец — перевернутый Император

В этом положении карта указывает на крушение планов и бездействие. Возможно, Вам сложно справиться с текущим положением, и Вы никак не можете подстроить жизнь под новые реалии, не уверены в себе, и потому не можете сдвинуться дальше.

Близнецы — перевернутая Смерть

Пусть вас не пугает название карты и ее положение. В этом случае она означает, что Вы, скорее всего, будете противиться переменам, которые неизбежны. Также в этот день вероятны незначительные потери или мелкие неприятности, но в глобальном плане это ничего не изменит. Карта советует не сопротивляться неизбежному. Тогда у Вас получится выйти на новый уровень.

Рак — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Это означает, что какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом. Впрочем, это не обязательно станет для Вас трагедией. Возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Лев — перевернутая Десятка кубков

Скоро вы можете почувствовать, что все валится из рук, потеряна гармония и назревают конфликты, — отдохните пока от всего и дайте собраться себе с силами.

Дева — Тройка кубков

Коротко значение этой карты можно описать как "счастливый конец". Скоро какая-то печальная ситуация в Вашей жизни изменится к лучшему. Это может быть выздоровление от болезни, примирение с близким человеком, решение проблем с работой и т.д.

Весы — Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В среду Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Скорпион — перевернутая Справедливость

Удача будет играть против Вас, и Вы можете столкнуться с несправедливостью в отношении себя. На всякий случай постарайтесь не провоцировать конфликты и споры, — итог может быть не на Вашу пользу.

Стрелец — перевернутая Шестерка мечей

Очень скоро Вам просто придется взяться за решение какой-то проблемной ситуации, которую Вы откладывали, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Козерог — перевернутый Король кубков

В этом положении карта предупреждает, что вскоре Вы можете утратить что-то, а также повстречаться с бесчестностью, коварством и обманом. Будьте осторожны при общении в этот день. Кто-то в Вашем окружении может быть не тем за кого себя выдает.

Водолей — перевернутая Девятка мечей

Вскоре в жизни наступит более благоприятный период, надежда и вера помогут Вам оправиться от испытаний, — а пока запаситесь терпением.

Рыбы — перевернутая Девятка жезлов

В Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. В среду будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.