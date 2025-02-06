Такий крабовий салат ви точно не їли: приготуйте його з ківі (відео)
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Готується швидко та просто
Крабові палички – чудовий продукт, який ідеально підходить для приготування різноманітних салатів і закусок. Вони гармонійно поєднуються не тільки з овочами та м’ясом, але й із фруктами, додаючи стравам цікавий смак і ніжну текстуру.
Сьогодні ми пропонуємо приготувати оригінальний салат з крабовими паличками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".
Як приготувати салат з крабовими паличками та ківі
Інгредієнти:
- 250 г крабових паличок;
- 3 варені яйця;
- 150 г кукурудзи;
- 150 г ківі;
- 120 г огірка;
- 70-100 г майонезу;
- сіль, перець;
- за бажання можна додати сухарики;
Спосіб приготування:
1.На дно зручної форми натерти на тертці шар із варених яєць, добре втрамбувати.
2.Далі кожен шар змащувати невеликою кількістю майонезу. Один із шарів присипати сіллю та перцем.
3.Наступний шар, з нарізаного огірка, далі шар кукурудзи, після шар крабових паличок і зверху викласти ківі.
4.Зверху можна прикрасити сухариками.