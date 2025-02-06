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Такий крабовий салат ви точно не їли: приготуйте його з ківі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
Смачна та оригінальна страва
Смачна та оригінальна страва. Фото instagram.com

Готується швидко та просто

Крабові палички – чудовий продукт, який ідеально підходить для приготування різноманітних салатів і закусок. Вони гармонійно поєднуються не тільки з овочами та м’ясом, але й із фруктами, додаючи стравам цікавий смак і ніжну текстуру.

Сьогодні ми пропонуємо приготувати оригінальний салат з крабовими паличками. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "mil_alexx".

Як приготувати салат з крабовими паличками та ківі

Інгредієнти:

  • 250 г крабових паличок;
  • 3 варені яйця;
  • 150 г кукурудзи;
  • 150 г ківі;
  • 120 г огірка;
  • 70-100 г майонезу;
  • сіль, перець;
  • за бажання можна додати сухарики;

Спосіб приготування:

1.На дно зручної форми натерти на тертці шар із варених яєць, добре втрамбувати.

2.Далі кожен шар змащувати невеликою кількістю майонезу. Один із шарів присипати сіллю та перцем.

3.Наступний шар, з нарізаного огірка, далі шар кукурудзи, після шар крабових паличок і зверху викласти ківі.

4.Зверху можна прикрасити сухариками.

Теги:
#Салат #Крабові палички #Готуємо вдома