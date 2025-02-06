Такой крабовый салат вы точно не ели: приготовьте его из киви (видео)
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Готовится быстро и просто
Крабовые палочки – отличный продукт, идеально подходящий для приготовления разнообразных салатов и закусок. Они гармонично сочетаются не только с овощами и мясом, но и фруктами, добавляя блюдам интересный вкус и нежную текстуру.
Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальный салат с крабовыми палочками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить салат с крабовыми палочками и киви
Ингредиенты:
- 250 г крабовых палочек;
- 3 вареных яйца;
- 150 г кукурузы;
- 150 г киви;
- 120 г огурца;
- 70-100 г майонеза;
- соль, перец;
- по желанию можно добавить сухарики;
Способ приготовления:
1.На дно удобной формы натереть на терке слой из вареных яиц, хорошо утрамбовать.
2.Далее каждый слой смазывать небольшим количеством майонеза. Один из слоев присыпать солью и перцем.
3.Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек и сверху выложить киви.
4.Сверху можно украсить сухариками.