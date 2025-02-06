Такой крабовый салат вы точно не ели: приготовьте его из киви (видео)

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Крабовые палочки – отличный продукт, идеально подходящий для приготовления разнообразных салатов и закусок. Они гармонично сочетаются не только с овощами и мясом, но и фруктами, добавляя блюдам интересный вкус и нежную текстуру.

Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальный салат с крабовыми палочками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и киви

Ингредиенты:

250 г крабовых палочек;

3 вареных яйца;

150 г кукурузы;

150 г киви;

120 г огурца;

70-100 г майонеза;

соль, перец;

по желанию можно добавить сухарики;

Способ приготовления:

1.На дно удобной формы натереть на терке слой из вареных яиц, хорошо утрамбовать.

2.Далее каждый слой смазывать небольшим количеством майонеза. Один из слоев присыпать солью и перцем.

3.Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек и сверху выложить киви.

4.Сверху можно украсить сухариками.