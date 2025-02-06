Укр

Такой крабовый салат вы точно не ели: приготовьте его из киви (видео)

Автор
Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусное и оригинальное блюдо
Вкусное и оригинальное блюдо. Фото instagram.com

Готовится быстро и просто

Крабовые палочки – отличный продукт, идеально подходящий для приготовления разнообразных салатов и закусок. Они гармонично сочетаются не только с овощами и мясом, но и фруктами, добавляя блюдам интересный вкус и нежную текстуру.

Сегодня мы предлагаем приготовить оригинальный салат с крабовыми палочками. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить салат с крабовыми палочками и киви

Ингредиенты:

  • 250 г крабовых палочек;
  • 3 вареных яйца;
  • 150 г кукурузы;
  • 150 г киви;
  • 120 г огурца;
  • 70-100 г майонеза;
  • соль, перец;
  • по желанию можно добавить сухарики;

Способ приготовления:

1.На дно удобной формы натереть на терке слой из вареных яиц, хорошо утрамбовать.

2.Далее каждый слой смазывать небольшим количеством майонеза. Один из слоев присыпать солью и перцем.

3.Следующий слой, из нарезанного огурца, далее слой кукурузы, после слой крабовых палочек и сверху выложить киви.

4.Сверху можно украсить сухариками.

Теги:
#Салат #Крабовые палочки #Готовим дома