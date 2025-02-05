Вибори близько? На сайті ЦВК вперше з 2022 року відновили доступ до важливої інформації

Доступними стали матеріали про вибори за різні роки

Центральна виборча комісія відновила повний доступ до інформації про вибори на своєму офіційному вебсайті у січні 2025 року. Після початку повномасштабного вторгнення ці дані були недоступні через безпекові міркування.

Відтепер користувачі можуть переглядати дані про обраних депутатів, склади виборчих комісій та результати голосувань. Доступними стали матеріали про вибори народних депутатів, президентські перегони та місцеві вибори за різні роки. Про це повідомляє Рух Чесно.

Заступник голови ЦВК Сергій Дубовик повідомив, що відновлення доступу до інформації відбувається поетапно. Паралельно триває робота над відновленням функціонування Державного реєстру виборців, який також був закритий для захисту персональних даних громадян.

"ЦВК завершує черговий етап з відновлення роботи Державного реєстру виборців — впорядкування інформації про виборчі дільниці, що діють на постійній основі. Коли ми отримаємо дозвіл від кіберфахівців на відкриття третьої компоненти реєстру, виборці зможуть перевірити свою виборчу адресу", — зазначив Дубовик.

За словами посадовця, вже запрацювала система періодичного поновлення даних про виборців. До відновлення роботи сайту інформацію про балотування можна було знайти лише в архівних копіях, при цьому не всі сторінки зберігалися у веб-архіві.

Цим ресурсом активно користуються аналітики Руху ЧЕСНО для наповнення профілів Політхабу та Реєстру зрадників. У 2019 році ЦВК вперше оприлюднила фотографії кандидатів-мажоритарників саме на заклик цієї організації, що значно полегшило роботу журналістів-розслідувачів у пошуку клонів-двійників у соціальних мережах.

Також раніше "Телеграф" писав, що США хочуть, щоб Україна провела вибори до кінця року. Вони необхідні, вважають високопосадовці.