Якщо вдома є яблука, приготуйте "Невидимку": ніжний пиріг до чаю (відео)

Цей пиріг має "невидиме" тісто

Коли хочеться чогось смачненького до чаю, можна приготувати щось швидке і просте. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати чудовий яблучний пиріг "Невидимка".

Ця французька випічка майже повністю складається з яблучної начинки, а тісто, яке огортає шматочки яблук буквально "невидиме", звідси і назва. Рецептом поділились у кулінарному блозі aprilparadise.

Інгредієнти:

3 яблука

3 яйця

30 г топленого масла

120 мл молока

120 г борошна

1 ч. л. розпушувача

цукрозамінник

ваніль

кориця

Спосіб приготування:

Яблука натираємо тонкими слайсами. Поливаємо їх лимонним соком, щоб не потемніли, і на деякий час відставляємо. У великій мисці змішуємо яйця, масло, ваніль, цукрозамінник, молоко та борошно. У вас повинне вийти рідке тісто, як на млинці. Перекладаємо яблука просто в тісто і обережно перемішуємо. Наша ціль — щоб тісто огорнуло кожен шматок яблука. Яблука разом із тістом перекладаємо в форму, присипаємо корицею та горішками. Ставимо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Пиріг виходить ніжним, ароматним і надзвичайно яблучним. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір — з цим рецептом доведеться повозитись, однак результат того точно вартий.