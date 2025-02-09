Якщо вдома є яблука, приготуйте "Невидимку": ніжний пиріг до чаю (відео)
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Цей пиріг має "невидиме" тісто
Коли хочеться чогось смачненького до чаю, можна приготувати щось швидке і просте. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати чудовий яблучний пиріг "Невидимка".
Ця французька випічка майже повністю складається з яблучної начинки, а тісто, яке огортає шматочки яблук буквально "невидиме", звідси і назва. Рецептом поділились у кулінарному блозі aprilparadise.
Інгредієнти:
- 3 яблука
- 3 яйця
- 30 г топленого масла
- 120 мл молока
- 120 г борошна
- 1 ч. л. розпушувача
- цукрозамінник
- ваніль
- кориця
Спосіб приготування:
- Яблука натираємо тонкими слайсами. Поливаємо їх лимонним соком, щоб не потемніли, і на деякий час відставляємо.
- У великій мисці змішуємо яйця, масло, ваніль, цукрозамінник, молоко та борошно. У вас повинне вийти рідке тісто, як на млинці.
- Перекладаємо яблука просто в тісто і обережно перемішуємо. Наша ціль — щоб тісто огорнуло кожен шматок яблука.
- Яблука разом із тістом перекладаємо в форму, присипаємо корицею та горішками. Ставимо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.
Пиріг виходить ніжним, ароматним і надзвичайно яблучним. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір — з цим рецептом доведеться повозитись, однак результат того точно вартий.