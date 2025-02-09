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Якщо вдома є яблука, приготуйте "Невидимку": ніжний пиріг до чаю (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Дуже смачний пиріг з яблуками
Дуже смачний пиріг з яблуками. Фото shuba.life

Цей пиріг має "невидиме" тісто

Коли хочеться чогось смачненького до чаю, можна приготувати щось швидке і просте. Ми ділились рецептом лінивих круасанів. Тепер розповімо, як приготувати чудовий яблучний пиріг "Невидимка".

Ця французька випічка майже повністю складається з яблучної начинки, а тісто, яке огортає шматочки яблук буквально "невидиме", звідси і назва. Рецептом поділились у кулінарному блозі aprilparadise.

Інгредієнти:

  • 3 яблука
  • 3 яйця
  • 30 г топленого масла
  • 120 мл молока
  • 120 г борошна
  • 1 ч. л. розпушувача
  • цукрозамінник
  • ваніль
  • кориця

Спосіб приготування:

  1. Яблука натираємо тонкими слайсами. Поливаємо їх лимонним соком, щоб не потемніли, і на деякий час відставляємо.
  2. У великій мисці змішуємо яйця, масло, ваніль, цукрозамінник, молоко та борошно. У вас повинне вийти рідке тісто, як на млинці.
  3. Перекладаємо яблука просто в тісто і обережно перемішуємо. Наша ціль — щоб тісто огорнуло кожен шматок яблука.
  4. Яблука разом із тістом перекладаємо в форму, присипаємо корицею та горішками. Ставимо в заздалегідь розігріту до 180 градусів духовку на 40-45 хвилин.

Пиріг виходить ніжним, ароматним і надзвичайно яблучним. Також ми розповідали, як приготувати вдома зефір — з цим рецептом доведеться повозитись, однак результат того точно вартий.

Теги:
#Рецепт #Яблука #Пиріг #Випічка #Пиріг