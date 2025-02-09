Если дома есть яблоки, приготовьте "Невидимку": нежный пирог к чаю (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Этот пирог имеет "невидимое" тесто
Когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, можно приготовить что-нибудь быстрое и простое. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить отличный яблочный пирог "Невидимка".
Эта французская выпечка почти полностью состоит из яблочной начинки, а тесто, окутывающее кусочки яблок буквально "невидимое", отсюда и название. Рецептом поделились в кулинарном блоге aprilparadise.
Ингредиенты:
- 3 яблока
- 3 яйца
- 30 г топленого масла
- 120 мл молока
- 120 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- сахарозаменитель
- ваниль
- корица
Способ приготовления:
- Яблоки натираем тонкими слайсами. Поливаем их лимонным соком, чтобы не потемнели, и на время отставляем.
- В большой миске смешиваем яйца, масло, ваниль, сахарозаменитель, молоко и муку. У вас должно получиться жидкое тесто, как на блине.
- Перекладываем яблоки прямо в тесто и осторожно перемешиваем. Наша цель – чтобы тесто окутало каждый кусок яблока.
- Яблоки вместе с тестом перекладываем в форму, присыпаем корицей и орешками. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.
Пирог получается нежным, ароматным и очень яблочным. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир — с этим рецептом придется повозиться, однако результат этого точно стоит.