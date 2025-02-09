Укр

Если дома есть яблоки, приготовьте "Невидимку": нежный пирог к чаю (видео)

Автор
Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Очень вкусный пирог с яблоками
Очень вкусный пирог с яблоками. Фото shuba.life

Этот пирог имеет "невидимое" тесто

Когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, можно приготовить что-нибудь быстрое и простое. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить отличный яблочный пирог "Невидимка".

Эта французская выпечка почти полностью состоит из яблочной начинки, а тесто, окутывающее кусочки яблок буквально "невидимое", отсюда и название. Рецептом поделились в кулинарном блоге aprilparadise.

Ингредиенты:

  • 3 яблока
  • 3 яйца
  • 30 г топленого масла
  • 120 мл молока
  • 120 г муки
  • 1 ч. л. разрыхлителя
  • сахарозаменитель
  • ваниль
  • корица

Способ приготовления:

  1. Яблоки натираем тонкими слайсами. Поливаем их лимонным соком, чтобы не потемнели, и на время отставляем.
  2. В большой миске смешиваем яйца, масло, ваниль, сахарозаменитель, молоко и муку. У вас должно получиться жидкое тесто, как на блине.
  3. Перекладываем яблоки прямо в тесто и осторожно перемешиваем. Наша цель – чтобы тесто окутало каждый кусок яблока.
  4. Яблоки вместе с тестом перекладываем в форму, присыпаем корицей и орешками. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Пирог получается нежным, ароматным и очень яблочным. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир — с этим рецептом придется повозиться, однако результат этого точно стоит.

Теги:
#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка #Пиріг