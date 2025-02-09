Если дома есть яблоки, приготовьте "Невидимку": нежный пирог к чаю (видео)

Этот пирог имеет "невидимое" тесто

Когда хочется чего-нибудь вкусненького к чаю, можно приготовить что-нибудь быстрое и простое. Мы делились рецептом ленивых круассанов. Теперь расскажем, как приготовить отличный яблочный пирог "Невидимка".

Эта французская выпечка почти полностью состоит из яблочной начинки, а тесто, окутывающее кусочки яблок буквально "невидимое", отсюда и название. Рецептом поделились в кулинарном блоге aprilparadise.

Ингредиенты:

3 яблока

3 яйца

30 г топленого масла

120 мл молока

120 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

сахарозаменитель

ваниль

корица

Способ приготовления:

Яблоки натираем тонкими слайсами. Поливаем их лимонным соком, чтобы не потемнели, и на время отставляем. В большой миске смешиваем яйца, масло, ваниль, сахарозаменитель, молоко и муку. У вас должно получиться жидкое тесто, как на блине. Перекладываем яблоки прямо в тесто и осторожно перемешиваем. Наша цель – чтобы тесто окутало каждый кусок яблока. Яблоки вместе с тестом перекладываем в форму, присыпаем корицей и орешками. Ставим в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-45 минут.

Пирог получается нежным, ароматным и очень яблочным. Также мы рассказывали, как приготовить дома зефир — с этим рецептом придется повозиться, однако результат этого точно стоит.