Від уряду вимагають скасувати бронь для ґрантовиків – відомий адвокат зареєстрував петицію

Юридична спільнота зареєструвала на сайті КМУ петицію, в якій пропонує припинити бронювання працівників донорських установ та виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. Це дасть можливість підтримати армію та сформувати нові бригади ЗСУ. Про це написав у своєму телеграм-каналі відомий адвокат Ростислав Кравець.

"На сайті КМУ зареєстрована моя петиція щодо припинення бронювання військовозобов’язаних, які є працівниками представництв донорських установ, виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги. Прошу підтримати ЗСУ та допомогти сформувати окремі бригади", – написав він.

Адреса для підписання петиції: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7775 .

У петиції зазначається, що надання фінансової допомоги USAID та роботу недержавних громадських об'єднань фактично припинено. Відповідно від уряду вимагається на 90 днів припинити дію п. 5 Порядку бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час, згідно з яким працівники представництв цих організацій та їхні ґрантоотримувачі звільнялись від призову. За цей час, вважає автор петиції, слід провести детальний аудит використання цими організаціями міжнародної допомоги та припинити бронювання остаточно тим, чиї кошти використовуються неефективно або не за призначенням.

Водночас з петицією Кравець опублікував відповідь ВРП щодо скарг на суддів активістки Фундації DEJURE Христини Буртник, що, на його думку, свідчить про зовнішнє втручання у діяльність судової гілки влади.

"Саме за це ця ГОшка й отримувала кошти від USAID. Це ще один приклад зовнішнього втручання у діяльність судової гілки влади, її приниження та намагання знищити незалежність", – наголосив адвокат.