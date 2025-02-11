От правительства требуют отмены брони для грантовиков – известный адвокат зарегистрировал петицию
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Юридическое сообщество зарегистрировало на сайте КМУ петицию, в которой предлагает прекратить бронирование работников донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. Это позволит поддержать армию и сформировать новые бригады ВСУ. Об этом написал в своем телеграм-канале известный адвокат Ростислав Кравец.
"На сайте КМУ зарегистрирована моя петиция о прекращении бронирования военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских организаций, исполнителей проектов международной технической помощи. Прошу поддержать ВСУ и помочь сформировать отдельные бригады", – написал он.
Адрес для подписания петиции: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7775.
В петиции отмечается, что предоставление финансовой помощи USAID и работа негосударственных общественных объединений фактически прекращена. Соответственно от правительства требуется на 90 дней прекратить действие п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, согласно которому работники представительств этих организаций и их грантополучатели освобождались от призыва. За это время, считает автор петиции, следует провести подробный аудит использования этими организациями международной помощи и прекратить бронирование окончательно тем, чьи средства используются неэффективно или не по назначению.
Одновременно с петицией Кравец опубликовал ответ ВРП о жалобах на судей активистки Фонда DEJURE Кристины Буртник, что, по его мнению, свидетельствует о внешнем вмешательстве в деятельность судебной ветви власти.
"Именно за это эта гошка и получала средства от USAID. Это еще один пример внешнего вмешательства в деятельность судебной ветви власти, ее унижения и попытки уничтожить независимость", – подчеркнул адвокат.
Как сообщалось ранее, суд отменил постановление о закрытии уголовного производства в отношении соучредителя Центра противодействия коррупции (финансируется американскими, европейскими и украинскими организациями) Виталия Шабунина. Командование Сил ТРО в ходе проверки выявило, что в 2022–2023 годах военнослужащий, призванный по мобилизации в 207 отдельный батальон ТРО (в/ч А7376), солдат Шабунин не являлся в свою воинскую часть, поскольку считался "прикомандированным к НАЗК" на основании писем Новикова и Сытника.