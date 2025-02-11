От правительства требуют отмены брони для грантовиков – известный адвокат зарегистрировал петицию

Юридическое сообщество зарегистрировало на сайте КМУ петицию, в которой предлагает прекратить бронирование работников донорских организаций и исполнителей проектов международной технической помощи. Это позволит поддержать армию и сформировать новые бригады ВСУ. Об этом написал в своем телеграм-канале известный адвокат Ростислав Кравец.

"На сайте КМУ зарегистрирована моя петиция о прекращении бронирования военнообязанных, являющихся работниками представительств донорских организаций, исполнителей проектов международной технической помощи. Прошу поддержать ВСУ и помочь сформировать отдельные бригады", – написал он.

Адрес для подписания петиции: https://petition.kmu.gov.ua/petitions/7775 .

В петиции отмечается, что предоставление финансовой помощи USAID и работа негосударственных общественных объединений фактически прекращена. Соответственно от правительства требуется на 90 дней прекратить действие п. 5 Порядка бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время, согласно которому работники представительств этих организаций и их грантополучатели освобождались от призыва. За это время, считает автор петиции, следует провести подробный аудит использования этими организациями международной помощи и прекратить бронирование окончательно тем, чьи средства используются неэффективно или не по назначению.

Одновременно с петицией Кравец опубликовал ответ ВРП о жалобах на судей активистки Фонда DEJURE Кристины Буртник, что, по его мнению, свидетельствует о внешнем вмешательстве в деятельность судебной ветви власти.

"Именно за это эта гошка и получала средства от USAID. Это еще один пример внешнего вмешательства в деятельность судебной ветви власти, ее унижения и попытки уничтожить независимость", – подчеркнул адвокат.