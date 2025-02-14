Водолії знайдуть вихід зі складної ситуації, а Овни відчуватимуть почуття провини: гороскоп Таро на 15 лютого 2025 року

Намагайтеся уникати непотрібних проблем

Субота, 15 лютого, буде емоційно насиченим днем із випробуваннями. Деякі знаки зіткнуться із внутрішніми сумнівами та переживаннями, інші отримають шанс на доленосні зміни.

"Телеграф" зробив розклад Таро для всіх знаків на 15 лютого та пропонує дізнатися, кому цей день принесе здійснення заповітних бажань, а кому варто бути напоготові.

Овен — Дев’ятка мечів

Ви можете зіткнутися з напливом почуття провини та розпачу, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, — не звинувачуйте себе надто сильно, і рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Телець — Колесо Фортуни

Назва карти говорить сама за себе, і цей день може принести Вам новий поворот у житті на краще. Можливо, доведеться десь ризикнути, але успіх на Вашому боці.

Близнюки — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, саме цієї суботи виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Не виключено, що цього дня ви отримаєте гарну пораду від старшої чи впливової людини.

Рак — перевернуте Сонце

На шляху до радості та успіху можуть виникнути несподівані перешкоди, але не варто впадати у відчай — всі складнощі виявляться тимчасовими й цілком переборними.

Лев — перевернутий Паж мечів

Карта говорить про хитрощі, інтриги, несподівані перешкоди та конфліктні ситуації. Можливі дріб’язкові причіпки та складнощі у справах. Будьте пильні, не діліться особистою інформацією з малознайомими людьми й будьте обережні, щоб не потрапити в пастку.

Діва — Повішений

Попри похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і тільки на краще.

Терези — Лицар мечів

Ця карта попереджає про несподівані, раптові події та можливо про конфлікт. Водночас якщо ви будете готові, діяти рішуче, холоднокровно, і не ігноруватимете поради оточуючих, Ви обов’язково просунетеся у своїх планах цього тижня.

Скорпіон — перевернута Трійка кубків

Цього дня обставини можуть складатися не на вашу користь і задумане може піти не так, як ви очікували. Є ймовірність, що за вашою спиною будуть обговорення чи чиїсь несумлінні вчинки. Зараз краще проявити стриманість та уникати надмірностей у всьому.

Стрілець — перевернена Шістка мечів

Незабаром Вам просто доведеться взятися за вирішення якоїсь проблемної ситуації, яку Ви відкладали, оскільки можливості втекти від неї вже не буде. Цікаво, що з іншого тлумачення ця карта також може пророкувати освідчення в коханні.

Козоріг — перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Водолій — перевернута П’ятірка жезлів

Ви можете знайти новий вдалий вихід із затяжної неприємної ситуації. Старий конфлікт може вирішитися на користь миру та гармонії. Також для Вас настав чудовий час, щоб зайнятися спортом та змінювати старі звички.

Риби — перевернута Справедливість

Доля може зіграти проти вас, і є можливість зіткнутися з несправедливістю. Важливо уникати конфліктів та спірних ситуацій, оскільки результат може виявитися не на вашу користь. Краще зберігати обережність та не давати приводів для розбіжностей.