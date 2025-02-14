Водолеи найдут выход из сложной ситуации, а Овнов одолеет чувство вины: гороскоп Таро на 15 февраля 2025 года
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Постарайтесь избегать ненужных проблем
Суббота, 15 февраля, будет эмоционально насыщенным днем с испытаниями. Некоторые знаки столкнутся с внутренними сомнениями и переживаниями, другие получат шанс на судьбоносные перемены.
"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 15 февраля и предлагает узнать, кому этот день принесет исполнение заветных желаний, а кому стоит быть начеку.
Овен — Девятка мечей
Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.
Телец — Колесо Фортуны
Название карты говорит само за себя, и этот день может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.
Близнецы — Туз кубков
Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в эту субботу исполнится Ваше давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Не исключено, что в этот день вы получите хороший совет от старшего или влиятельного человека.
Рак — перевернутое Солнце
На пути к радости и успеху могут возникнуть неожиданные препятствия, но не стоит впадать в уныние — все сложности окажутся временными и вполне преодолимыми.
Лев — перевернутый Паж мечей
Карта говорит о хитростях, интригах, неожиданных препятствиях и конфликтных ситуациях. Возможны мелочные придирки и сложности в делах. Будьте бдительны, не делитесь личной информацией с малознакомыми людьми и проявляйте осторожность, чтобы не угодить в ловушку.
Дева — Повешенный
Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.
Весы — Рыцарь мечей
Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.
Скорпион — перевернутая Тройка кубков
В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.
Стрелец — перевернутая Шестерка мечей
Очень скоро Вам просто придется взяться за решение какой-то проблемной ситуации, которую Вы откладывали, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.
Козерог — перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.
Водолей — перевернутая Пятерка жезлов
Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.
Рыбы — перевернутая Справедливость
Судьба может сыграть против вас, и есть вероятность столкнуться с несправедливостью. Важно избегать конфликтов и спорных ситуаций, так как исход может оказаться не в вашу пользу. Лучше сохранять осторожность и не давать поводов для разногласий.