Водолеи найдут выход из сложной ситуации, а Овнов одолеет чувство вины: гороскоп Таро на 15 февраля 2025 года

Постарайтесь избегать ненужных проблем

Суббота, 15 февраля, будет эмоционально насыщенным днем с испытаниями. Некоторые знаки столкнутся с внутренними сомнениями и переживаниями, другие получат шанс на судьбоносные перемены.

"Телеграф" сделал расклад Таро для всех знаков на 15 февраля и предлагает узнать, кому этот день принесет исполнение заветных желаний, а кому стоит быть начеку.

Овен — Девятка мечей

Вы можете столкнуться с наплывом вины и отчаяния, из-за чего могут возникнуть растерянность и даже ненависть к себе. Что бы не случилось, — не вините себя слишком сильно, и рано или поздно все невзгоды закончатся.

Телец — Колесо Фортуны

Название карты говорит само за себя, и этот день может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Близнецы — Туз кубков

Это карта любви духовной и эмоциональной. Возможно, именно в эту субботу исполнится Ваше давнее потаенное желание или повстречается настоящая любовь. Не исключено, что в этот день вы получите хороший совет от старшего или влиятельного человека.

Рак — перевернутое Солнце

На пути к радости и успеху могут возникнуть неожиданные препятствия, но не стоит впадать в уныние — все сложности окажутся временными и вполне преодолимыми.

Лев — перевернутый Паж мечей

Карта говорит о хитростях, интригах, неожиданных препятствиях и конфликтных ситуациях. Возможны мелочные придирки и сложности в делах. Будьте бдительны, не делитесь личной информацией с малознакомыми людьми и проявляйте осторожность, чтобы не угодить в ловушку.

Дева — Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. Не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Весы — Рыцарь мечей

Эта карта предупреждает о неожиданных, внезапных событиях и возможно о конфликте. В то же время, если вы будете готовы, действовать решительно, хладнокровно, и не станете игнорировать советы окружающих, Вы обязательно продвинетесь в своих планах на этой неделе.

Скорпион — перевернутая Тройка кубков

В этот день обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, и задуманное может пойти не так, как вы ожидали. Есть вероятность, что за вашей спиной будут обсуждения или чьи-то недобросовестные поступки. Сейчас лучше проявить сдержанность и избегать излишеств во всем.

Стрелец — перевернутая Шестерка мечей

Очень скоро Вам просто придется взяться за решение какой-то проблемной ситуации, которую Вы откладывали, поскольку возможности уйти от нее уже не будет. Интересно, что по другому толкованию эта карта также может пророчить признание в любви.

Козерог — перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Водолей — перевернутая Пятерка жезлов

Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас наступило отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

Рыбы — перевернутая Справедливость

Судьба может сыграть против вас, и есть вероятность столкнуться с несправедливостью. Важно избегать конфликтов и спорных ситуаций, так как исход может оказаться не в вашу пользу. Лучше сохранять осторожность и не давать поводов для разногласий.