Церковне свято 16 лютого: що заборонено робити сьогодні, щоб не "віддати" свою удачу та достаток

Варто пам’ятати про головні заборони та традиції цього свята

У неділю, 16 лютого, православні та греко-католики вшановують пам’ять святих Памфіла пресвітера та 11 мучеників. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 1 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Це день вшанування християн, які постраждали за віру під час гонінь при імператорі Діоклетіані у 308 році. Головним серед них був Памфіл, пресвітер Кесарії Палестинської, відомий своєю вченістю та благочестям. Він зібрав величезну бібліотеку, займався листуванням та тлумаченням Святого Письма. Разом із ним того дня прийняли мученицьку смерть ще 11 християн.

Мучеників довго катували, але вони відмовилися принести жертву язичницьким богам. У результаті вони зазнали різних мук, а потім їх стратили. Цей день нагадує про стійкість віри та відданість Богу.

Що можна робити 16 лютого:

Цього дня віряни відвідують богослужіння у храмі, згадуючи мучеників, які постраждали за віру, читають молитви, просячи про зміцнення віри та мудрості;

16 лютого варто робити добрі справи, виявляти щедрість і не відмовляти у допомозі нужденним;

У свято можна займатися домашніми справами та рукоділлям, але важкої праці краще уникати;

Що не можна робити 16 лютого:

Не можна сваритися і виявляти агресію – цей день присвячений пам’яті мучеників, які стійко переносили випробування, а тому віряни намагаються зберігати мир та смирення;

Займатися марнослів’ям та плітками – будь-які негативні розмови цього дня можуть залучити лихо;

У цей день не можна виносити сміття, у народі вірили, що так можна винести щастя;

16 лютого не варто давати гроші в борг, інакше можна віддати свою удачу та достаток;

Відмовтеся від великих покупок, тому що куплене в цей день довго не прослужить.

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