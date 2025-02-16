Церковный праздник 16 февраля: что запрещено делать сегодня, чтобы не "отдать" свою удачу и достаток

Стоит помнить о главных запретах и традициях этого праздника

В воскресенье, 16 февраля, православные и греко-католики чтят память святых Памфила пресвитера и 11 мучеников. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 1 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Это день почитания христиан, пострадавших за веру во время гонений при императоре Диоклетиане в 308 году. Главным среди них был Памфил, пресвитер Кесарии Палестинской, известный своей учёностью и благочестием. Он собрал огромную библиотеку, занимался перепиской и толкованием Священного Писания. Вместе с ним в тот день приняли мученическую смерть еще 11 христиан.

Мучеников долго пытали, но они отказались принести жертву языческим богам. В итоге их подвергли различным мучениям, а затем казнили. Этот день напоминает о стойкости веры и преданности Богу.

Что можно делать 16 февраля:

В этот день верующие посещают богослужение в храме, поминая мучеников, которые пострадали за веру, читают молитвы, прося об укреплении веры и мудрости;

16 февраля стоит совершать добрые дела, проявлять щедрость и не отказывать в помощи нуждающимся;

В праздник можно заниматься домашними делами и рукоделием, но тяжелого труда лучше избегать;

Что нельзя делать 16 февраля:

Нельзя ссориться и проявлять злость – этот день посвящен памяти мучеников, которые стойко переносили испытания, а потому верующие стараются сохранять мир и смирение;

Заниматься пустословием и сплетнями – любые негативные разговоры в этот день могут привлечь беду;

В этот день нельзя выносить мусор, в народе верили, что так можно вынести счастье;

16 февраля не стоит давать деньги в долг, иначе можно отдать свою удачу и достаток;

Откажитесь от крупных покупок, потому что купленное в этот день долго не прослужит.

"Телеграф" писал ранее, что в Украине будут отмечать еще один важный праздник. Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.