Злякався козявки сина Маска? Трампу в кабінеті замінили стіл (легендарне відео)

Видання називає Трампа "гермафобом"

Президент США Дональд Трамп наказав прибрати з Овального кабінету культовий стіл Resolute Desk для ремонту. Це сталось після того, як 4-річний син Ілона Маска, Х, минулого тижня в прямому ефірі телеканалу почав колупатися в носі та витер одну з козявок об антикварний стіл.

Про це пише The New York Post. Видання називає його "гермафобом" — це людина, яка має нав'язливий страх мікробів, бактерій і забруднення.

У своєму пості на Truth Social він повідомив, що стіл Resolute Desk був тимчасово замінений на стіл C&O, один із шести, які є у розпорядженні чинного президента.

"Цей стіл, "C&O", який також дуже відомий і використовувався президентом Джорджем Бушем-молодшим та іншими, був тимчасово встановлений у Білому домі, поки Resolute Desk злегка допрацьовується", — написав він, додавши, що це тимчасова заміна.

Що передувало

У вівторок, 11 лютого, мільярдер і керівник Департаменту ефективності уряду США Ілон Маск, який раніше написав дивний пост про любов до президента США Дональда Трампа, зустрічався з ним у Білому домі.

На нараду він взяв свого чотирирічного сина X AE A-XII, більше відомого як Малюк Х. Смішні кадри Ілон Маск опублікував у соцмережі Х. На момент публікації відео набрало майже 10 млн переглядів.

Журналістам було складно зосередитися на словах винахідника та державного діяча, оскільки всю увагу до себе привернув Малюк Х. Маск-молодший гримасував і перекривляв свого батька.

Потім Малюк Х перемістився до столу президента Трампа, де ґрунтовно поколупався в носі та, схоже, витер одну з козявок об антикварний стіл Resolute.

Раніше "Телеграф" писав, що Трамп заявив, що Маск "перевірить" витрати Пентагону.