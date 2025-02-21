"Путінолюбний…" Стівен Кінг бурхливо відреагував на заяви Трампа про Україну

Письменник підтримує Україну у війні з Росією

Відомий американський письменник Стівен Кінг розкритикував президента Дональда Трампа за нещодавні заяви щодо України.

Своїми думками Кінг поділився на сторінці у соцмережі "Х" (колишній "Твіттер"). Він не стримався і назвав Трампа "зрадником" та "любителем Путіна". При цьому він використав вкрай різку форму звернення.

"Дісталося" також і мільярдеру Ілону Маску.

"Я хотів лише сказати, що Трамп — зрадник, хрін, який любить Путіна! Двічі стосується Ілона!", — написав Кінг.

У коментарях користувачі опублікували яскраві фотожаби та меми.

Це його перша публікація в соцмережі "Х" (колишній "Твіттер") з листопада 2024 року. Тоді Стівен Кінг оголосив, що назавжди йде з цієї соцмережі через "токсичну атмосферу". Він також написав, що зі своїми передплатниками спілкується в іншій соцмережі Threads.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито "нічого не зробила" за три роки повномасштабної війни з Росією, а також звинуватив Зеленського у "диктатурі".

Як повідомляв "Телеграф" раніше, думка республіканців США щодо слів Трампа про Україну розділилася. Одні підтримують президента США, інші – ні.