Він був першим мером Києва у незалежній Україні: куди зник і який зараз вигляд має Леонід Косаківський

Політик був найпершим головою української столиці

Леонід Косаківський був першим мером Києва після здобуття Україною незалежності у 1991 році. Його наступниками стали Олександр Омельченко, який помер 2021 року, корупційний сектант Леонід Черновецький та колишній боксер Віталій Кличко.

Український політик багато зробив для української столиці. "Телеграф" розповідає, що відомо про Леоніда Косаківського, де він зараз і який вигляд має.

Леонід Косаківський — що про нього відомо

Народився у селищі Чернівці, Вінницька область. 1973 року закінчив Київський університет, 1989-го — Київську партійну школу. Служив у військах ППО та працював на заводі "Арсенал". З 1980 року займався партійною діяльністю, в 1988 році став першим секретарем Печерського райкому, а в 1990-му — головою Печерської районної ради.

1994 року Косаківського було обрано головою Київської міської ради, обіймав цю посаду до 1997 року.

Посвідчення Леоніда Косаківського про обрання головою Київради 10 липня 1994 року

З 1993 року активно займався відновленням економіки та інфраструктури Києва: вводив нові автобуси, тролейбуси та активно розвивав житлове будівництво. Під його керівництвом було врятовано будівельний комплекс та покращено соціальне становище місцевих жителів. Політик також відіграв важливу роль у відновленні історичних пам’яток та соціального забезпечення.

Косаківський зустрічав президента США Білла Клінтона у 1995 році. Фото: facebook.com/leonidgkos

Косаківський отримав Київ із гострим дефіцитом товарів, але зміг подолати цю проблему та став ініціатором соціальної програми "Турбота" для підтримки громадян.

Косаківський на Бессарабського ринку у 1996 році. Фото: facebook.com/leonidgkos

З 12 червня 1997 року Косаківський став Київським міським головою, але зіткнувся з політичним тиском оточення президента Леоніда Кучми. Після конфлікту з владою його намагалися усунути з посади, попри рішення судів на його користь. 1998 року став народним депутатом України та активно працював у Верховній Раді, а також представляв Україну в міжнародних організаціях. З 1999 року посада мера Києва перейшла до Омельченка.

За часів управління Косаківського Київ почав процвітати, 1996 рік. Фото: facebook.com/leonidgkos

Де зараз Леонід Косаківський і як виглядає

Колишній голова столиці продовжує жити в Україні. 75-річний Косаківський перебуває у шлюбі з українським фізіологом та біохіміком рослин, Доктором біологічних наук Іриною Василівною Косаківською.

Леонід Косаківський з дружиною Іриною. Фото: facebook.com/leonidgkos

Як зараз виглядає Леонід Косаківський. Фото: facebook.com/leonidgkos

Леонід Григорович активно веде сторінку у Фейсбуці, зрідка дає інтерв’ю українським та зарубіжним ЗМІ. Також він веде свій канал на Youtube, де викладає архівні відео часів свого мерства.

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