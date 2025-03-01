Свято 1 березня: що не можна робити, аби не втратити всі гроші

Зверніть увагу, якою буде погода у цей день

У суботу, 1 березня, за новим стилем християни вшановують святу преподобну мученицю Євдокію. Раніше свято відзначали 14 березня.

Євдокія мешкала в Іліополі Фінікійському, що є територією сучасного Лівану. Жінка була грішницею: торгувала своїм тілом, і таким чином розбагатіла. Утім, одного разу Євдокія почула Писання про праведників і грішників і вирішила переосмислити своє життя.

Так жінка покаялась у своїх гріхах і навернулась до християнства. Вона пішла жити у монастир і допомагала нужденним. Євдокія слугувала прикладом для людей навертатися у християнство. Імператор Адріан переслідував вірян, і серед них була Євдокія. Жінку стратили у перший день весни.

Традиції та прикмети 1 березня

У цей день віряни звертаються до святої Євдокії про одужання від хвороб, зачаття дитини, наставництва у всіх справах. Натомість наші предки 1 березня чекали весни. Зазвичай у цей день вже танув сніг, який вважали цілющим. Тож ним обтирали тіло, аби бути здоровим.

Погода у цей день показує, на яке літо варто сподіватися.

Падає сніг — весна буде пізньою.

Тане сніг — скоро буде тепло.

Світить сонце — урожай буде великим.

Що не можна робити 1 березня

Заборонено брехати, бо неправду швидко розкриють.

Не починайте конфлікти, бо вони триватимуть аж до Великодня.

Не варто у цей день позичати комусь кошти, бо є ймовірність розоритися.

Не варто починати масштабні справи, бо зазнаєте невдачі.

Іменини 1 березня

У цей день відзначають День ангела Антон, Василь, Іван, Михайло, Нестор, Олександр, Петро, Антоніна, Ганна, Дарина, Євдокія, Надія, Олександра, Ольга.

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