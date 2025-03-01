Праздник 1 марта: что нельзя делать, чтобы не потерять все деньги

Обратите внимание, какой будет погода в этот день

В субботу, 1 марта, по новому стилю христиане чествуют святую преподобную мученицу Евдокию. Раньше праздник отмечали 14 марта.

Евдокия жила в Илиополе Финикийском, который является территорией современного Ливана. Женщина была грешницей: торговала своим телом, и таким образом разбогатела. Впрочем, однажды Евдокия услышала Священные Писания о праведниках и грешниках и решила переосмыслить свою жизнь.

Так женщина покаялась в своих грехах и обратилась в христианство. Она ушла жить в монастырь и помогала нуждающимся. Евдокия послужила примером для людей обращаться в христианство. Император Адриан преследовал верующих, и среди них была Евдокия. Женщину казнили в первый день весны.

Традиции и приметы 1 марта

В этот день верующие обращаются к святой Евдокии о выздоровлении от болезней, зачатии ребенка, наставничества во всех делах. Наши предки 1 марта ждали весны. Обычно в этот день уже таял снег, считавшийся целебным. Им обтирали тело, чтобы быть здоровым.

Погода в этот день показывает, на какое лето следует надеяться.

Падает снег – весна будет поздней.

Тает снег – скоро будет тепло.

Светит солнце – урожай будет большим.

Что нельзя делать 1 марта

Запрещено врать, потому что ложь быстро раскроют.

Не начинайте конфликты, потому что они будут продолжаться до Пасхи.

Не стоит в этот день одалживать кому-то средства, потому что есть вероятность разориться.

Не стоит начинать масштабные дела, потому что потерпите неудачу.

Именины 1 марта

В этот день отмечают День ангела Антон, Василий, Иван, Михаил, Нестор, Александр, Петр, Антонина, Анна, Дарья, Евдокия, Надежда, Александра, Ольга.

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