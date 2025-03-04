"Інтерпайп" Віктора Пінчука підвищує зарплати співробітникам

Компанія забезпечує роботою понад 9 тисяч людей

З 1 березня компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука підвищує оклади працівникам всіх підрозділів компанії, більшість з яких розташовані в прифронтовому регіоні – Дніпрі, Нікополі та Самарі. Попри війну та складну економічну ситуацію в країні, "Інтерпайп" вже втретє за час повномасштабного вторгнення підвищує зарплати своїм співробітникам.

Компанія повідомляє, що оклади зростуть у працівників робітничих спеціальностей, інженерів, фахівців, інших співробітників категорії КСС, а також деяких керівників. Підвищення буде диференційованим – оклади зростуть залежно від затребуваності професії на ринку праці.

Андрій Коротков, генеральний директор "Інтерпайп":

– Сьогодні компанія забезпечує роботою понад 9 тисяч людей. Ми добре розуміємо, як нелегко працювати сьогодні, і цінуємо внесок кожного. Компанія системно підвищує рівень доходу працівників: тільки за минулий рік оклади зросли до 20% відносно попереднього. Подальше підвищення заробітних плат вплине не лише на покращення ринкової привабливості роботи в Інтерпайп, а також на добробут співробітників, збільшить відрахування до державного бюджету за рахунок податків.

В "Інтерпайпі" зазначили, що компанія продовжує забезпечувати для своїх працівників широким соціальним пакетом, в який входить безкоштовна доставка на роботу, дотації на харчування, медичне страхування, допомога у відновленні житла після обстрілів, подарунки до свят, літній відпочинок для дітей, набір канцелярії для першокласників тощо.