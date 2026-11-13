Названо найбільшу проблему з запуском "човників" через Дніпро у Києві

Для відновлення переправ потрібне погодження військових і сертифікація пасажирських суден

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Втілення ідеї запуску пасажирських катерів у Києві для розвантаження мостів, має кілька перепон. Одна з них — інвентаризація київських суден.

Детальніше читайте в статті "Телеграфа": Катери замість мостів у Києві: скільки людей насправді перевезуть човни та чим загрожує тривога посеред Дніпра

Заяви про інвентаризацію київських суден суперечать одна одній: народний депутат Володимир Крейденко каже, що її ще не було, а міністр Микола Калашник – що вже провели. Перед запуском рейсів потрібна перевірка плавзасобів, а місту – визначити замовника й платника.

Крейденко заявив про необхідність інвентаризації. Натомість міністр відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник 30 жовтня у Верховній Раді повідомив про її проведення й близько 20 одиниць річкового транспорту в межах Києва, які можна використовувати.

"Питання в тому, чи є ці судна досі, чи вистачає їх за кількістю і чи достатньо добрий їхній технічний стан. Від цього залежатиме результат", – сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

За його словами, депутат називає "човниками" різні плавзасоби. У Київському річковому порту потрібна ревізія, а для пасажирських рейсів – додаткові сертифікації.

Перевірка має встановити наявність, кількість і технічний стан плавзасобів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Калашник наголосив: відновлення переправ можливе лише за погодженням із військовими. Наведений КМДА порядок передбачає дозвіл коменданта Північної комендатури на рух суден виключно у світлий час доби.

Директор ProMobility Дмитро Беспалов головною перешкодою називає організацію: судна належать держпідприємству, транспорт і квиткова система – комунальні. Місту потрібно визначити замовника перевезень, платника й відповідального за графік.

У ЄС місто та перевізник укладають договір про транспортну послугу. Беспалов шукав би приватного інвестора й оператора; вартість проєкту без техніко-економічного обґрунтування він не оцінює.