Величезна пачка чипсів у "Сільпо" за 14,49 грн: як отримати таку ціну

Покупцям пропонують різні товари, а завдання для отримання винагород відрізняються

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Покупчиня "Сільпо" придбала велику пачку чипсів за 14,49 грн завдяки спеціальній пропозиції "Сільпоріччя", а згодом показала її умови. Щоб отримати таку ціну, потрібно активувати завдання в застосунку, виконати його та скористатися винагородою під час наступної покупки.

Про свою покупку написала у Threads користувачка @katrine_ivashchenko. У показаному нею переліку покупок є картопляні чипси Lay’s зі смаком краба масою 170 г за вказаною ціною 14,49 грн.

Перелік покупок авторки підтверджує вартість чипсів за спеціальною пропозицією

Винагорода на чипси дозволяє вибрати одну пачку із запропонованого переліку

"Не йдіть, а біжіть у "Сільпо". Там величезна пачка чипсів з крабом – 14,49. Та і креветки по 300 грн/кг", – написала @katrine_ivashchenko.

У відповідях читачам авторка пояснила, що скористалася пропозицією з розділу "Сільпоріччя".

Покупчиня вибрала Lay’s зі смаком краба у великому пакованні

Як отримати спеціальну ціну в "Сільпо"

"Телеграф" уже розповідав про акцію "Відкривайте ціни з минулого", яка триває з 5 до 18 листопада 2026 року включно та приурочена до дня народження мережі. Учасникам автоматично пропонують 10 випадкових завдань із загального переліку 138 варіантів, тому добірки винагород у покупців різняться.

Для участі потрібно увійти до свого облікового запису в застосунку "Сільпо", відкрити розділ акції та вибрати бажану нагороду. На її картці є умови й кнопка активації. Завдання передбачають, зокрема, покупки на визначену суму або певний склад кошика.

Покупки зараховують у застосунку, на сайті silpo.ua та в супермаркеті. На касі магазину для цього потрібно сканувати "Власний Рахунок". Після виконання умов спеціальна пропозиція з’являється в розділі "Ваші нагороди" – її використовують під час наступної покупки.

Одночасно можна активувати лише одне завдання. Коли його виконано, покупець переходить до наступного, а час, що залишився для участі, показує таймер у розділі акції.

Покупки для виконання завдань зараховують онлайн і в магазинах із "Власним Рахунком"

Які ще винагороди доступні покупцям

Учасникам доступні різні пропозиції зі своїми вимогами. Наприклад, за покупку на 3500 грн пропонують каву на вибір за 67,99 грн, а за покупку на 1400 грн – сухі сніданки за 26,49 грн. Виконати ці завдання можна в магазині, з доставкою або самовивозом.

Соки й нектар "Наш Сік" за 19,99 грн є винагородою за кошик на суму від 600 грн. Для приправи за 6,29 грн потрібно придбати сім різних товарів на загальну суму від 500 грн.

Ряжанка за 10,99 грн має іншу умову: покупка на 650 грн, до якої потрібно додати товар власної марки "Сільпо". Корм Club 4 Paws на вибір за 3,99 грн пропонують за покупку товарів для котів на суму від 500 грн.

Кожна винагорода має власні вимоги до суми або складу кошика

Як повідомляв "Телеграф", у застосунку "Сільпо" з’явилася розвага "Крик-на-Чек", що дозволяє покупцям виплеснути емоції.