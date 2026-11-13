Палац на 1900 квадратів у Козині: де осіли мільйони організаторів гучних земельних афер у Києві (фото)

Реєстри свідчать про маєток та вісім земельних ділянок

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У лютому 2026 року Ганна Теренкова придбала маєток площею 1 932,5 кв. м на вулиці Зарічній у Козині. Вона – дружина керівника ГО "Труханів Гай", яка фігурувала в судовій справі про неіснуючі будівлі та претензії на землю Труханового острова.

Придбана резиденція розташована на ділянці площею понад 0,5 га.

"Телеграф" детальніше розповів про це у матеріалі: Заповідний Труханів для родини "короля обналу": фантомні тисячі квадратів, фірми з Панами та маєток в Козині

Резиденція з охороною та власною підстанцією

За наведеним виданням витягом із реєстру, майже 813 кв. м основного будинку становить житлова площа. До маєтку також входять два окремі будинки для охорони, баня, вольєр і персональна трансформаторна підстанція для живлення резиденції.

До резиденції Ганни Теренкової входять два будинки для охорони та власна підстанція

67-річна власниця – мати Діани Стрелковської та дружина Валерія Теренкова, засновника й голови правління ГО "Труханів Гай". Організацію зареєстрували 15 січня 2021 року, незадовго до операцій із фантомною нерухомістю на Трухановому.

Діана Стрелковська – колишня дружина бізнесмена В’ячеслава Стрелковського, якого медіа називали "королем обналу" та бенефіціаром конвертаційних центрів і податкових "скруток". Подружжя розлучилося у 2014 році.

Земельні володіння Діани Стрелковської у Хотові та Криму

За даними реєстру Діані Стрелковській належать вісім ділянок загальною площею понад 4,2 га в селі Хотів Обухівського району Київської області. Із січня 2014 року за нею також зареєстрована ділянка в окупованому Гурзуфі в Криму.

Права на сім хотівських ділянок Діани Стрелковської оформили в ДРРП одного дня

Більшість первинних документів на хотівські землі датовані 2008–2012 роками. В електронному ДРРП права на сім ділянок оформили одного дня, 25 листопада 2020 року, а восьму додали наприкінці 2021 року.

Водночас аналіз свіжих витягів, який провело видання, не виявив житлових будинків чи квартир у прямій власності Діани або В’ячеслава Стрелковських. За ними зареєстрована виключно земля.

Як фантомні будівлі стали підставою для претензій на землю Труханового

Ще у 2013 році компанія "Каргоніс Груп" через рішення суду оформила документи на неіснуючу будівлю площею майже 1600 кв. м. У 2020 році її за документами поділили на дві частини та внесли їх до державного реєстру. Прокуратура вимагала повернути землі та водну територію громади.

Підставою для претензій стали документи на ті самі неіснуючі будівлі площею 750,1 та 841 кв. м. На початку 2021 року ГО "Труханів Гай" отримала ці об’єкти й менш ніж за місяць продала їх панамській Inspiration Solutions S.A.

Згодом панамська компанія передала ті самі будівлі назад організації в іпотеку. Прокуратура звернулася до суду в інтересах Київради, щоб скасувати реєстрацію права власності та іпотечний договір. За даними розслідування, під час апеляції ГО затягувала процес через міжнародне вручення документів відповідачу в Панамі: ухвали перекладали іспанською та пересилали через Мін’юст і дипломатичні канали.

У березні 2024 року Господарський суд міста Києва повністю задовольнив позов, а в червні 2026 року Північний апеляційний господарський суд залишив рішення без змін. 28 жовтня 2026 року Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду закрив касаційне провадження за скаргою ГО "Труханів Гай". Землю остаточно повернули громаді Києва. Та підозр у кримінальній справі про шахрайство наразі немає.

Як повідомляв "Телеграф", колишня радіорубка на Трухановому острові стала маєтком із кортом у кейсі, пов’язаному з екснардепом Немировським. Київрада у 2020 році передала в оренду на 10 років 0,58 га навколо його будинку.