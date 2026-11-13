Високі зарплати, гарантоване фінансування і жодної мотивації працювати: Саакян розкритикував ефективність НАБУ і САП

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Політолог Олег Саакян в ефірі "Апостроф TV" розкритикував результативність антикорупційних органів, які роками мали високі зарплати, соціальні гарантії, захищене фінансування та потужну міжнародну підтримку.

"Ви зарплати бачили там людей? Ви соцпакет бачили? З такою підтримкою НАБУ і САП […] мали результати давати значно раніше. Бо яка мотивація? Сидиш собі, жиром запливаєш, перепрошую, бо все добре. Грошей багато, гроші зарезервовані і захищені, фінансування ніхто не забере. А якщо раптом хтось захоче забрати, то з посольства телефонують і зроблять ой як боляче тим, хто захоче це забрати", — вважає Саакян.