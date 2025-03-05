Церковне свято 5 березня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити свій добробут

Дотримуйтесь важливих традицій і заборон цього дня

У середу, 5 березня православні та греко-католики вшановують пам’ять священномученика Конона Мандонського. До переходу Православної церкви України (ПЦУ) на новий календар це свято припадало на 18 березня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Святий Конон Мандонський жив у III столітті у місті Мандона. З ранніх років він був відданий християнській вірі, вів праведне життя і прославився чудесами.

За часів імператора Деція (близько 250 року), коли почалися переслідування християн, Конона змушували вклонитися язичницьким богам, але він відмовився. За це його піддали жорстоким тортурам, але він до кінця залишився вірним своїй вірі.

Що можна робити 5 березня:

Читати молитви про захист сім’ї та успіх у справах. Святий Конон вважається покровителем землеробів, тому також можна помолитися за хороший урожай;

Пекти хліб – за старих часів господині випікали особливі хлібці, які символізували родючість. Вважалося, що частування ними рідних та сусідів принесе достаток.

Допомагати нужденним – вважається, що добро, зроблене цього дня, повернеться сторицею.

Що не можна робити 5 березня:

Не варто сваритися та злитися. Вважається, що будь-який конфлікт у цей день надовго зіпсує стосунки;

Позичати гроші та речі – разом з ними можна віддати свій добробут та фінансову удачу;

Не рекомендується розпочинати важливі справи. Народні прикмети кажуть, що вони можуть закінчитися невдало;

Не можна ігнорувати прохання про допомогу, інакше самому можна опинитися у біді.

Нагадаємо, що у першому місяці весни є безліч державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар значних подій та вихідних на березень 2025 року.