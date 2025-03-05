Церковный праздник 5 марта: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять свое благополучие

Следуйте важным традициям и запретам этого дня

В среду, 5 марта православные и греко-католики чтят память священномученика Конона Мандонского. До перехода Православной церкви Украины (ПЦУ) на новый календарь этот праздник припадал на 18 марта.

"Телеграф" решил напомнить об истории праздника, а также рассказать о главных традициях и запретах этого дня. Постарайтесь к ним прислушиваться!

Святой Конон Мандонский жил в III веке в городе Мандона. С ранних лет он был предан христианской вере, вел праведную жизнь и прославился чудесами.

Во времена императора Деция (около 250 года), когда начались гонения на христиан, Конона заставляли поклониться языческим богам, но он отказался. За это его подвергли жестоким пыткам, но он до конца оставаясь верным своей вере.

Что можно делать 5 марта:

Читать молитвы о защите семьи и удаче в делах. Святой Конон считается покровителем земледельцев, поэтому также можно помолиться о хорошем урожае;

Печь хлеб – в старину хозяйки выпекали особые хлебцы, символизирующие плодородие. Считалось, что угощение ими родных и соседей принесет достаток.

Помогать нуждающимся – считается, что добро, сделанное в этот день, вернется сторицей.

Что нельзя делать 5 марта:

Не стоит ссориться и злиться. Считается, что любой конфликт в этот день надолго испортит отношения;

Одалживать деньги и вещи – вместе с ними можно отдать свое благополучие и финансовую удачу;

Не рекомендуется начинать важные дела. Народные приметы говорят, что они могут закончиться неудачно;

Нельзя игнорировать просьбы о помощи, иначе самому можно оказаться в беде.

Напомним, что в первом месяце весны есть множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на март 2025 года.