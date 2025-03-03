У німецькому Мангеймі авто протаранило натовп: є поранені та один загиблий

Водія автомобіля затримано

У німецькому місті Мангейм сталася масштабна ДТП. Автомобіль на великій швидкості в'їхав у групу людей, внаслідок чого є постраждалі та як мінімум один загиблий.

Як повідомляє портал Mannheim 24, інцидент стався в центрі міста, поблизу водонапірної вежі. За попередніми даними, чорний позашляховик на великій швидкості врізався в натовп, що рухався з боку площі.

На місці події працюють численні служби екстреної допомоги. Повідомляється про кількох серйозно поранених. За словами очевидців, на місці події під брезентом лежить людина, але її стан невідомий.

Поліція закликає громадян уникати центру міста, оскільки там триває масштабна операція.

Раніше "Телеграф" писав, що в України сталося багато ДТП через ожеледь на дорогах. Також на Дніпропетровщині біля Покровська сталася серйозна ДТП за участі чотирьох автомобілів, серед яких дві фури зазнали сильних пошкоджень.