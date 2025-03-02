Зустрічали з короваєм: яким був візит Путіна на "Південмаш", куди зараз летять його ракети (фото)

Під час президентства Кучми до Дніпра приїжджав російський диктатор

До того, як президент Росії Володимир Путін анексував український Крим та почав окупувати Донбас, він нерідко відвідував нашу країну. Так, 2010 року російський диктатор був у Києві з фінгалом під оком. За 9 років до цього він приїжджав на "Південний машинобудівний завод".

2001 року у Дніпрі між президентом Леонідом Кучмою та Путіним відбулися двогодинні переговори, темою яких було військово-технічне співробітництво. Після них вони вирушили на "Південмаш", де диктатора зустріли з короваєм та посмішками.

Під час візиту Кучма та Путін зустрілися з робітниками виробництва, оглянули цехи, де здійснювалося складання космічних апаратів та ракет-носіїв. Продукція "Південмашу" відігравала важливу роль у російсько-українському космічному співробітництві до того моменту, коли Росія цинічно прийшла на українські землі зі зброєю.

У ході візиту на підприємство між президентами було проведено спільну пресконференцію.

Перед відльотом до Москви Путін з Кучмою поклали квіти до пам’ятника Пушкіну. Сьогодні, під час повномасштабної війни з РФ, це виглядає дуже "кринжово".

Що з дніпровським заводом "Південмаш" зараз

Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова" ("Південмаш") — велике українське підприємство, розташоване в Дніпрі, яке спеціалізується на виробництві ракетно-космічної техніки та іншої наукомісткої продукції.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну завод неодноразово зазнавав авіаударів. Востаннє це сталося вночі 21 листопада 2024 року, коли РФ запустила балістичну ракету "Орєшнік". Російські пропагандисти писали, що в результаті останньої великої атаки завод був "стертий в пилюку", але це виявилося фейком.