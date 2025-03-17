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Была чирлидершей и снималась для календаря купальников: как выглядит жена госсекретаря США Марка Рубио

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Татьяна Кармазина
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Марко Рубио является семейным человеком
Марко Рубио является семейным человеком. Фото Телеграф, Getty Images

51-летняя Жанетт Рубио является бывшей профессиональной чирлидершей

Госсекретарь США Марко Рубио, которого на днях опозорили в Канаде, является примерным мужем и многодетным отцом. Американский политик уже более 25 лет находится в браке с колумбийкой по происхождению Жанетт Дусдебес.

Сейчас супруге Рубио 51 год и в молодости она была профессиональной чирлидершей. "Телеграф" рассказывает, что известно о Жанетт и как она выглядит.

Жанетт Рубио — что о ней известно

Родилась 5 декабря 1973 года в Майами, штат Флорида, в семье колумбийских иммигрантов. Она выросла в римско-католической семье вместе с тремя сестрами. После окончания средней школы South Miami High School Жанетт поступила в колледж Miami Dade, где изучала моду и дизайн. Учебу она не окончила, а решила посвятить себя семье.

В 1997 году Жанетт присоединилась к группе поддержки команды "Майами Долфинс" (Miami Dolphins), где выступала вместе со своей младшей сестрой. Она была одной из моделей для календаря купальников своей группы поддержки.

Жанетт Рубио в молодости
Жанетт Рубио в молодости

Жанетт познакомилась с Марко Рубио на вечеринке, когда ей было 17 лет, а ему 19. Пара поженилась в 1998 году, в этом браке у них родилось четверо детей: дочери Аманда и Даниэлла, а также сыновья Энтони и Доминик.

жанетт рубио марко рубио
Фото: instagram.com/jeanettedrubio
жанетт рубио марко рубио дети
Фото: Getty Images
жанетт рубио дети марко рубио
Семейство Рубио. Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Чем сейчас занимается жена Марка Рубио

После замужества Жанетт посвятила себя семье и благотворительной деятельности. Она основала и возглавляет компанию JDR Consulting, которая помогает благотворительным организациям, включая Благотворительный фонд семьи Браман (Braman Family Charitable Foundation).

жанетт рубио
Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Жанетт занимается оценкой благотворительных пожертвований и поддерживает местные инициативы по борьбе с торговлей людьми. Она занимала должности в советах нескольких некоммерческих организаций, таких как Agape Network, и в 2020 году присоединилась к Государственному совету по борьбе с торговлей людьми.

марко рубио жанетт рубио
Фото: instagram.com/jeanettedrubio

Семья Рубио проживает в Майами и активно участвует в жизни местного сообщества. Жанетт поддерживает политическую карьеру своего мужа, сопровождает его на мероприятиях и участвует в общественной деятельности.

марко рубио жанетт рубио
Фото: Getty Images

Недавно мы писали об убийстве одесского активиста Демьяна Ганула. "Телеграф" рассказывал, что известно о его жене Жанне Вознюк, родившей ему первенца.

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#Марко Рубио #Жанетт Дусдебес Рубио