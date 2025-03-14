Фото дня: Рубіо в Канаді зустріли зі сміховинною червоною доріжкою

В соцмережах вже відреагували

Державний секретар США Марко Рубіо прибув до Канади на саміт G7 і отримав доволі символічний прийом. На аеродромі у Квебеку для нього розстелили крихітний червоний килим, що одразу стало предметом жвавих обговорень в соціальних мережах.

Користувачі мережі побачили в такому привітанні дипломатичний натяк Канади на економічну політику адміністрації Дональда Трампа. Українські коментатори ж відверто посміялися з цього жесту.

"Це після сплати мита все, що залишилося", – дописав один з користувачів.

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"А могли просто харкнути в спину".

"Взагалі-то це килимок, щоб ноги витерти перед потраплянням до Канади".

"Мита у 25% вдарили там, де не чекали".

Рубіо прибув до Канади у розпал торгівельних суперечностей між країнами. Нові мита, які запровадив Дональд Трамп, передбачають підвищення тарифів на імпорт сталі та алюмінію з Канади на 50%. Крім того, він пригрозив суттєво збільшити мита на канадські автомобілі з 2 квітня, якщо Оттава не скасує "несправедливі" збори на американські товари.

Раніше Трамп заявив, що Канада витрачає недостатньо коштів на оборону та значною мірою покладається на військовий захист США. Він навіть запропонував вирішити всі економічні суперечки, зробивши Канаду "дорогоцінним 51-м штатом".

Рубіо, своєю чергою, поки не прокоментував "скромний" прийом у Канаді.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що Канада відповіла на нові тарифи Трампа. Країна оголосила про введення нових мит на американську продукцію загальною вартістю понад $20 мільярдів.