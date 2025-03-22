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День таксиста в мире 22 марта: красивые оригинальные открытки для друзей-водителей

Автор
Татьяна Кармазина
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Открытки ко Дню таксиста 22 марта
Открытки ко Дню таксиста 22 марта. Фото Телеграф

Сегодня 22 марта таксисты отмечают свой профессиональный праздник

В эту субботу, 22 марта, в день памяти священномученика Василия Анкирского, отмечается Международный день таксиста. В частности профессиональный праздник встречают и в Украине.

Именно в этот день в 1907 году на улицах столицы Великобритании впервые появились автомобили, оснащенные таксометрами — специальными счетчиками для расчета оплаты (от французского "tax" — плата). С этого момента ведется отсчет истории службы такси.

День таксиста — отличный повод поблагодарить тех, кто ежедневно помогает нам передвигаться по городу. Таксисты доставляют нас на важные встречи, деловые переговоры или просто домой после насыщенного дня.

Сегодня Международный день таксиста — праздник не только для мужчин, но и для женщин, ведь эта профессия пользуется популярностью у представителей обоих полов. "Телеграф" подготовил подборку яркий поздравительных открыток и картинок ко Дню таксиста 22 марта, которые можно легко отправить своим знакомым водителям такси.

Международный день таксиста 22 марта: оригинальные открытки и картинки

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картинка с днем таксиста
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картинка такси с днем таксиста

Еще больше красивых поздравления с Днем таксиста 2025 вы найдете в материале "Телеграфа".

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