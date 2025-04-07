Це найпотужніший Defender в історії бренду: ось що показав тест-драйв нового Land Rover (фото)

Defender Octa – це брутальність, розкіш та 626 кінських сил в одному пакеті

Інженери британського бренду Land Rover створили справжній технологічний шедевр, що не лише зберігає легендарну прохідність Defender, але й додає йому вражаючу потужність та динаміку. Ця модель уже встигла стати сенсацією на ринку преміальних позашляховиків, поєднавши брутальний дизайн, інноваційні технології та "серце" від BMW.

Land Rover Defender Octa – це брутальний позашляховик з потужністю спорткара. Модель викликала неоднозначні очікування, а всі версії Edition One вже розпродані. Стандартна версія Octa коштує від 170 000 євро, а альтернативами йому можуть стати Ferrari Purosangue, Lamborghini Urus або Mercedes-Benz G63. The Daily Telegraph показав результати тест-драйва нової моделі відомого позашляховика.

Дизайн та конструкція

Octa базується на платформі Defender 110 і має бензиновий двигун. Він оснащений розширеними колісними арками під 20-дюймові диски та трьома варіантами позашляхових шин. Максимальна швидкість обмежена до 160 км/год з екстремальними шинами та до 250 км/год зі звичайними.

Крен кузова контролюється ефективно, а бічні коливання мінімальні. Розширена колісна база вимагає обережного керування в поворотах, але Octa легко перевантажити через потужний двигун.

Автомобіль отримав пневматичну підвіску зі змінними амортизаторами та гідравлічною системою, що покращує керованість і зменшує крен кузова. Збільшено ширину колії на 68 мм і кліренс на 28 мм.

Двигун і продуктивність

Octa оснащений 4,4-літровим двигуном V8 від BMW потужністю 626 к.с. і 750 Нм крутного моменту, доповненим 48-вольтовою м'якою гібридною системою. Гальмівна система модернізована фахівцями Brembo.

Витрата пального та динаміка

Двигун M-Sport запускається тихіше, ніж попередній LR supercharged V8. Витрата пального під час тестування становила 13,2 л/100 км. Octa демонструє плавність ходу, стабільність і високу продуктивність.

Технології та система управління

Коробка передач ZF повільно реагує на кікдаун, але динамічний режим покращує швидкість перемикання передач. Режим Octa покращує демпфування для кращого контролю кузова.

Інтер'єр

Інтер'єр Octa не надто відрізняється від інших версій Defender. Доступні варіанти шкіряної оббивки, а також панелі з нейлону військового-зеленого кольору. Приладова панель має багато перемикачів, що виконують кілька функцій, але може відвертати увагу водія.

Сидіння забезпечують зручність та підтримку під час тривалих подорожей, проте місця для ніг задніх пасажирів обмежено. Об'єм багажника Defender 110 є недостатнім для тривалих поїздок без додаткових рішень.

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