Смотреть видео прямо за рулем? Реклама возмутила украинцев, в компании поспешили с пояснениями

Такая практика в Украине не безопасна

Рекламное объявление одной из украинских компаний о возможности просматривать видео при управлении автомобилем вызвало бурную реакцию пользователей соцсетей. В объявлении среди ключевых возможностей продукта прямо указана функция "просмотр видео во время управления".

Сообщение с пометкой "реклама" на момент публикации уже набрало тысячу лайков и 47 комментариев, среди которых есть и недовольство. Пользователи говорят, что подобные функции не безопасны для водителей и могут спровоцировать аварии.

В комментарии сотрудник компании пояснил, что речь идет об устройствах, подключаемых к USB-порту современных авто (примерно с 2020 года), оборудованных CarPlay. В устройство вставляется SIM-карта, и оно превращает монитор авто в полноценный Android-планшет, через который можно пользоваться приложениями из Google Play, в том числе YouTube и Netflix.

На вопрос, насколько такая функция безопасна и ограничена ли она, в компании ответили, что возможность просмотра видео во время движения не блокируется автоматически:

"Там можно выставить, чтобы оно во время управления не работало. Это нужно будет зайти и самостоятельно выставить", — сообщили там. Таким образом, по умолчанию просмотр видео во время движения не запрещен, а ответственность за безопасное использование устройства возлагается на водителя.

В то же время в Украине просмотр видео во время вождения автомобиля является незаконным, поскольку это может отвлечь водителя от дороги и может привести к аварийной ситуации. Согласно Правилам дорожного движения, водителю запрещается выполнять действия, отвлекающие его внимание от управления транспортным средством. Это включает в себя использование смартфона, просмотр видео и другие подобные действия. Распространение подобных функций вызывает серьезные вопросы безопасности дорожного движения, ведь даже краткое отвлечение на экран может иметь фатальные последствия.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве водитель белого Toyota оставил на лобовом стекле записку с угрозами в адрес патрульных после того, как припарковался с нарушением правил.