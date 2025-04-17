НБУ випустив унікальну монету до Великодня: як вона виглядає і де купити

Тираж — до 15 000 штук

Національний банк України перші за час існування своєї нумізматичної програми випустив пам’ятну монету у формі, що нагадує великодню писанку напередодні світлого свята Великодня. Дизайн цієї унікальної монети створила дизайнерка Олександра Кучинська.

Інформація про це була опублікована на сторінці Нацбанку України у Facebook. Там зазначили, що з 17 квітня пам’ятна монета "Великодня радість. Писанка" вже в обігу.

Монета виготовлена ​​зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Прикрашена емаллю та локальною позолотою. Її номінал 10 гривень.

"На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як "Сорокопуть" або "Козачі левади". На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба", — повідомляють у НБУ.

Монета "Великодня радість. Писанка". Фото: НБУ

Монета "Великодня радість. Писанка". Фото: НБУ

Також у Нацбанку уточнили, що тираж – до 15 000 штук.

Де можна придбати ту монету

Придбати монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб’юторів. Їх перелік вказаний тут. Докладніше про старт продажів інформація з’явиться на офіційних сайтах інтернет-магазину НБУ та банків-дистриб’юторів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що минулого року Нацбанк випустив монету, присвячену аварії на ЧАЕС. Це монета "Чорнобиль. Відродження. Лелека чорна", її номінал 5 гривень.