Несмак за мільйони доларів: як виглядає особняк ексгенпрокурора Пшонки під Києвом

Будинок Пшонки був пограбований і перебував у жалюгідному стані

Колишній генпрокурор Віктор Пшонка, який у 2014 році втік з країни та кинув дружину заради світської левиці, жив під Києвом у триповерховому особняку. Усередині будинку було багато предметів "розкоші", але інтер’єр вражав своїм несмаком.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає особняк ексгенпрокурора Віктора Пшонки. У травні 2024 року його будинок було виставлено на продаж.

Як виглядає особняк Віктора Пшонки під Києвом

У 2014 році після того, як було повалено режим Віктора Януковича, з України почали тікати багато представників влади та корупціонерів. Серед них виявився і колишній генпрокурор Віктор Пшонка.

Після втечі чиновника громадськість здивували його "багаті" апартаменти. Триповерховий "замок" Пшонки розташований у селі Гореничі у Бучанському районі Київської області.

Як виглядає особняк Віктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Площа території складає 511 квадратних метрів, на ній є будинок для гостей та охорони, а також є басейн, власне озеро та зона для відпочинку. Краса біля будинку створювалася ландшафтними дизайнерами.

Віктор Пшонка жив у триповерховому будинку, Фото: flatfy.ua

А ось, дивлячись на фотографії інтер’єру, складається враження, що туди руки дизайнерів не дійшли. Попри те, що все було оформлено "дорого-багато", і такий стиль українці прозвали "пшонка-стайл", це виглядає як абсолютний несмак.

Несмак у інтер’єрі Пшонки, Фото: flatfy.ua

Як виглядає всередині особняк Віктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Інтер’єр Пшонці коштував 15 мільйонів доларів, Фото: flatfy.ua

Меблі в кожній кімнаті обтягнуті оксамитом, дивани із золотою оббивкою, скрізь килими, а зі стель звисають довгі люстри. Також в особняку виявили велику кількість картин, зокрема, де Пшонка зображений в образі Цезаря, а його дружина Ольга – в образі імператриці Катерини.

Віктор Пшонка в образі Цезаря

Ольна Пшонка в образі імператриці

Були в будинку і статуї левів, зброя, навіть мощі святих та інші предмети "розкоші". І все це, як повідомляли ЗМІ, коштувало Пшонці понад 15 мільйонів доларів.

Особняк Пшонки виставлено на продаж, Фото: flatfy.ua

Щоправда, після втечі генпрокурора, його будинок розікрали, з маєтку винесли деякі меблі, навіть зняли розетки та плитку. Але потім апартаменти упорядкували й повернули їм блиск колишньої "розкоші". А у травні 2024 року стало відомо, що особняк намагаються продати.

"Розкішні" апартаменти Віктора Пшонки, Фото: flatfy.ua

Нерухомість оцінили у 460 тисяч доларів. На цей момент оголошення актуальне, але ціна зросла до 520 тисяч доларів. У тексті зазначено, що це вишуканий будинок із вдалим плануванням, а ремонт зроблений із якісних дорогих матеріалів.

На території є власне озеро

В особняку є вітальня з авторським каміном, столова зона, кухня, кілька спальних кімнат, на кожному поверсі є ванна кімната і с/в, мармурові сходи та броньовані вхідні двері.

У будинку Пшонки три ванні кімнати, Фото: flatfy.ua

Згідно з останньою інформацією, Віктор Пшонка мешкає на території Росії. У 2023 році, як писав Bloomberg, колишній генпрокурор виграв суд Європейського Союзу щодо його включення до списку блоку військових санкцій.

"Телеграф" писав раніше, як виглядає син Віктора Пшонки, якого хрестив Янукович. Він схожий на свого батька-втікача.