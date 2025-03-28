Здається майже за півмільйона на місяць: як виглядає будинок, де ховався Медведчук у Києві

До свого арешту у 2022 році кум Путіна переховувався у розкішному особняку

Лідер забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктор Медведчук зараз перебуває у Росії і там його вважають "великим невдахою". Після повномасштабного вторгнення колишній нардеп перебував в одному з особняків Києва, де переховувався від арешту СБУ.

Наразі цей будинок вільно здається за суму, яка для більшості українців є непідйомною. "Телеграф" розповідає, як виглядають хороми, в яких, перебуваючи у розшуку, ховався Медведчук.

Будинок за 10 тисяч доларів на місяць

В опублікованих СБУ показаннях охоронець, який понад 20 років працював на кума Путіна, повідомив, що політик після вторгнення РФ знаходився у Києві, в будинку за адресою Яслинська 11в, поряд з Протасовим Яром.

В оголошенні, опублікованому на сайті alpharealty 6 лютого 2025 року, повідомляється, що це затишна ділянка майже у 7 соток (772 квадратних метрів) з просторною зеленою галявиною, стильним ландшафтним дизайном, великою терасою і зручною зоною для барбекю.

Будинок побудований з високоякісних натуральних матеріалів, оснащений дорогими меблями та технікою. Там є простора вітальня з обідньою зоною, каміном та панорамними вікнами з видом на внутрішній двір з доглянутим садом, а велика кухня доповнена господарським приміщенням.

У будинку є спальня з власною терасою, гардеробною та просторим санвузлом з ванною та душовою.

Також є 3 дитячі кімнати, два великі санвузли з ванною та душовою, а також додаткові санвузли на першому поверсі та у підвальній частині. Загалом особняк налічує 7 кімнат.

Гараж розрахований на два автомобілі, а на території є місце для паркування ще трьох машин. Здається цей диво-будинок за 10 тисяч доларів на місяць, або ж 415,5 тисяч гривень.

Раніше ми писали про будинок втікача Миколи Азарова. Виявляється, він виставив на продаж особняк, перебуваючи у Москві у 2022 році. Також "Телеграф" показував маєток Леоніда Кравчука в Конча-Заспі.