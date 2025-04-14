Вы еще такого не видели: четыре идеи, как украсить дом к Пасхе

Пасхальный декор включает декоративные зайчики, цветные яйца и цветы

Пасха – великий религиозный праздник, символизирующий Воскресение Иисуса Христа из мертвых. В этот день христиане идут в храм освящать пасхальные корзины, в которые кладут паски, яйца, колбасу, сыр и другие продукты. В то же время, хорошей идеей будет украсить дом к Пасхе недорого и со вкусом.

К Пасхе важно не только испечь вкусные паски, покрасить яйца и украсить корзину. Для праздничной атмосферы следует позаботиться о декоре для дома. "Телеграф" подготовил несколько интересных идей, как украсить квартиру или дом к этому светлому дню.

Как украсить дом к Пасхе

Пасхальное дерево

Удачным дополнением интерьера на Пасху станет праздничное дерево. Для этого нужно вырвать настоящие ветки или установить в декоративный горшок. Тогда нужно повесить на него с помощью нити или жилки яйца. Из них нужно предварительно выдуть содержимое и покрасить в желаемые цвета. Также можно сделать бумажные яйца, которые выглядят нежно.

Пасхальные деревья, фото Pinterest

Пасхальные деревья, фото Pinterest

Пасхальный венок

Украшение можно сделать из ветки ивы или плетеного каркаса, на который можно цеплять пасхальные яйца. Венок украшают живыми или искусственными цветами, яйцами, бантиками и кроликами. Пасхальный венок можно повесить на дверь или просто поставить на стол.

Пасхальный венок, фото Pinterest

Пасхальный венок на двери, фото Pinterest

Композиции

Можно сделать красивые пасхальные композиции из яиц, сочетая с декоративной травой или живыми цветами. Также хорошей идеей будет положить в корзины декоративную птичку или зайку.

Пасхальные композиции, фото Pinterest

Пасхальные композиции, фото Pinterest

Гирлянды

Пасхальные гирлянды делают из разных фигурок, изготовленных из ткани или бумаги. В частности, из птичек, зайчиков, цыплят и цветных яиц. Их можно повесить на окно или стену. Праздничное настроение гарантировано.

Пасхальные гирлянды, фото Pinterest

Пасхальные гирлянды, фото Pinterest

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