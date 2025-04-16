Картопля виросте великою: при посадці додайте в лунки один "секретний" інгредієнт

Урожай вийде справді великим і здоровим

Наприкінці квітня багато городників розпочинають посадку картоплі — одного з головних овочів на грядці. А щоб урожай порадував великими клубнями, варто враховувати важливі нюанси та використовувати прості, але ефективні лайфхаки.

Необов’язково вдаватися до "хімії", щоб виростити великий та щедрий урожай картоплі. Існують прості методи, які дійсно працюють – один із таких секретів розкрили у матеріалі Prostoway.

Що додати при посадці картоплі, щоб вона виросла великою

Щоб картопля вродилася великою і здоровою, у кожну лунку перед посадкою городникам радять покласти золу, лушпиння цибулі й "секретний" інгредієнт — горох (не більше 3 горошин). Навіщо це робити?

При посадці овочів часто додають жменю золи, тому що вона є джерелом калію, а цей мікроелемент робить рослини здоровими та міцними. Щобільше, зола покращує структуру ґрунту, відкриваючи доступ кисню до коріння та захищаючи картоплю від грибка та інших хвороб.

Що стосується цибулиння, то воно володіє природними антибактеріальними властивостями й допомагає захистити картоплю від шкідників. Ще цей інгредієнт покращує склад ґрунту, збагачуючи його важливими мікроелементами.

А ось навіщо додавати горох, мало хто знає, але саме він дозволяє виростити великий урожай. Річ у тому, що на коренях горошин утворюються азотні кульки, які виділяють у ґрунт азот. Цей мікроелемент допомагає картоплі рости здоровою та великою.

Як виростити велику картоплю, Фото: Freepik

Але з огляду на те, що горох дозріває раніше картоплі, його стручки потрібно буде зрізати, але викидати їх не варто. Краще залишити стебла між рядами картоплі, щоб вони послужили чудовою мульчею.

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