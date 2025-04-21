Все зависит от одного фактора: сколько времени можно хранить яйца, чтобы не отравиться

Не храните яйца слишком долго, чтобы не отравиться

После Пасхи верующие угощаются вкусными пасками, мясными блюдами и пасхальными яйцами. Некоторые варят сразу несколько десятков яиц, которые едят сами и угощают родных и близких. Однако важно вовремя съесть яйца, чтобы не отравиться.

Сколько времени можно хранить пасхальные яйца, зависит от того, где их хранить. Лучше делать это в холодильнике, чем при комнатной температуре. "Телеграф" расскажет, сколько можно хранить пасхальные яйца, чтобы это было безопасно для здоровья.

Сколько хранятся вареные яйца

Пасхальные яйца лучше всего хранить в холодильнике. При температуре –4 их можно держать до недели. Это касается даже окрашенных яиц. Однако скорлупа должна быть целой, чтобы туда не попали бактерии.

Хранение яиц во время праздников, фото Freepik

Однако если яйца хранились при комнатной температуре, их можно потреблять не больше 12 часов. А все потому, что там могут появиться бактерии.

Как продлить срок хранения яиц

Храните пасхальные яйца при температуре не выше -4.

Не допускайте перепадов температур в хранении яиц.

Не следует мыть яйца перед хранением.

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