Сутичка нарциса з психопатом: названо слабке місце Трампа в діалозі з Путіним

Клієнт упевнений, що він зверху, що він веде, і все виходить як він хоче, ділиться думками психологиня

Політична психологиня Світлана Чуніхіна проаналізувала телефонну розмову президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна. Вона переконана, що відбувається сутичка нарциса з психопатом.

Про це вона написала на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, те, що ми бачимо у Путіна з Трампом, це вербування в прямому ефірі.

Чуніхіна проаналізувала розмову двох лідерів. Жінка назвала три кроки.

"Крок перший: Путін публічно приєднується до трампівської картини світу про вкрадені 2020 року вибори і про те, що війна не почалася б, якби їх не вкрали.

Крок другий: Путін підвищує ставки в трампівському презирстві до Європи, ніби натякаючи, що тут можна сильно не церемонитися, розповідаючи про помахування європейським хвостиком біля американської ноги. Трамп це оцінив, про що радісно повідомив у своїй соцмережі.

Крок третій: телефонна розмова, яка, швидше за все, перша особиста. На вже розігрітого попереднім вербуванням Трампа, мабуть, звалився такий потужний потік лестощів, що він вважав за необхідне похвалитися цим прилюдно: мовляв, Путін цитував мої геніальні висловлювання про здоровий глузд", — йдеться в її дописі.

За її словами, найпоказовіше те, що клієнт упевнений, що він зверху, що він веде, і все виходить як він хоче. Хоча, Чуніхіна каже, ведуть його. На очах у здивованої публіки.

"У Юнга якось запитали, що буде, якщо Гітлера, Муссоліні і Сталіна замкнути в одній кімнаті з мінімумом їжі, хто переможе? Переможе найжорстокіший, сказав Юнг, це Сталін. Так власне і вийшло",

Психологиня додає, що тут сутичка нарциса з психопатом. А Трамп психологічно набагато вразливіший. У нього є "точка болю" — він потребує інших людей, щоб отримувати від них підтвердження своєї пишноти і переваги.

"Люди на кшталт Трампа зневажають інших (тих, хто слабший і гірший), але потребують їх. А особливо вони потребують схвалення тих, кого вважають сильнішими і кращими, кого не зовсім зневажають, а скоріше навіть захоплюються. Це очевидна і проста у використанні вразливість", — схарактеризувала Чуніхіна.

Що стосується психопатів, то такої точки болю немає, їм ніхто не потрібен (психологічно). Інші люди для них — лише картонні фігурки, які можна легко переставляти туди-сюди.

"І тепер Путін точно знає, що Трамп зроблений з того ж картону, що і всі інші. Тільки червоного кольору з написом мейк Америка грейт егейн. Але так навіть простіше", — підсумувала вона.

Раніше "Телеграф" писав, чи поїде Трамп до Москви і що відповіли у Білому домі.