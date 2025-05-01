Зі святом 1 травня! Яскраві листівки та гарні привітання у прозі для друзів та близьких

Привітайте за допомогою яскравих листівок своїх близьких, друзів та колег!

У четвер, 1 травня, у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день праці, зокрема й в Україні. Однак не варто плутати його з російським святом "міжнародної солідарності трудящих", яке досі зберігає відлуння радянського минулого.

1 травня асоціюється з весною, оновленням та повагою до праці. У цей день заведено вітати один одного, бажати успіхів, натхнення та сонячного настрою. Ми підготували для вас добірку яскравих листівок, які допоможуть передати теплі побажання цього особливого дня!

З 1 травня 2025

Вітаю з 1 травня! Бажаю мирного та блакитного неба та теплого, лагідного сонця. Нехай життя ваше, завжди буде сповнене добра, радості та приємних подій!

Листівки та привітання з 1 травня

Вітаємо Вас із першим днем травня. Бажаю більше мотивації, старанності. Нехай вся вкладена Вами працьовитість віддасться Вам сповна! Нехай мрії збуваються, а робочі будні будуть легкими та швидко пролітають.

Як привітати з 1 травня 2025

З 1 Травня! Від щирого серця бажаю бути славною, доброю і працьовитою людиною. Бажаю своїми силами та талантами добиватися всього, про що мріє серце. Нехай травень принесе весняний настрій та сонячні надії!

Вітаємо з 1 травня

Вітаю з 1 травня! Бажаю, щоб до тебе ніколи не підступали лінь і смуток, бажаю, щоб з тобою завжди були ентузіазм та впевненість! Успіхів у всіх починаннях, сміливих та креативних ідей, удачі та жвавого настрою!

Красиві листівки з 1 травня 2025 року.

З першим травня! Нехай цей день наповнить ваше серце весною, радістю та новими силами для досягнення цілей. Бажаємо, щоб праця приносила задоволення, а кожен день був сповнений натхнення та успішних починань!

Привітання з 1 травня

Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2025 року. Ми зібрали для вас календар релігійних подій останнього місяця весни.