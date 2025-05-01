Зі святом 1 травня! Яскраві листівки та гарні привітання у прозі для друзів та близьких
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Привітайте за допомогою яскравих листівок своїх близьких, друзів та колег!
У четвер, 1 травня, у багатьох країнах світу відзначають Міжнародний день праці, зокрема й в Україні. Однак не варто плутати його з російським святом "міжнародної солідарності трудящих", яке досі зберігає відлуння радянського минулого.
1 травня асоціюється з весною, оновленням та повагою до праці. У цей день заведено вітати один одного, бажати успіхів, натхнення та сонячного настрою. Ми підготували для вас добірку яскравих листівок, які допоможуть передати теплі побажання цього особливого дня!
Вітаю з 1 травня! Бажаю мирного та блакитного неба та теплого, лагідного сонця. Нехай життя ваше, завжди буде сповнене добра, радості та приємних подій!
Вітаємо Вас із першим днем травня. Бажаю більше мотивації, старанності. Нехай вся вкладена Вами працьовитість віддасться Вам сповна! Нехай мрії збуваються, а робочі будні будуть легкими та швидко пролітають.
З 1 Травня! Від щирого серця бажаю бути славною, доброю і працьовитою людиною. Бажаю своїми силами та талантами добиватися всього, про що мріє серце. Нехай травень принесе весняний настрій та сонячні надії!
Вітаю з 1 травня! Бажаю, щоб до тебе ніколи не підступали лінь і смуток, бажаю, щоб з тобою завжди були ентузіазм та впевненість! Успіхів у всіх починаннях, сміливих та креативних ідей, удачі та жвавого настрою!
З першим травня! Нехай цей день наповнить ваше серце весною, радістю та новими силами для досягнення цілей. Бажаємо, щоб праця приносила задоволення, а кожен день був сповнений натхнення та успішних починань!
Раніше "Телеграф" розповідав, які церковні свята ми відзначатимемо у травні 2025 року. Ми зібрали для вас календар релігійних подій останнього місяця весни.