Спирт у бензині, "смарагдові" світлофори, нові правила і не тільки: що змінюється з 1 травня в Україні

Все про зміни з 1 травня

Травень 2025 року в Україні принесе цілу низку важливих змін, які охоплять багато різних сфер. Вони зачеплять автомобілістів, торговців, учнів і не лише.

"Телеграф" докладно розповідає про те, що змінюэться в Україні.

Спирт у бензині

В Україні з 1 травня 2025 року обов’язковим буде додавання спирту до бензину — так званого біоетанолу. За новими правилами весь бензин, що випускається в обіг, повинен містити мінімум 5% біоетанолу або компонентів на його базі.

Навіщо?

Такий алкогольний "коктейль" для автомобілів впроваджується в Україні у зв’язку із підготовкою до вступу до ЄС. Як пояснив "Телеграфу" Аналітик Консалтингової групи А-95 Артем Куюн, біоетанол вже давно почали використовувати у Європі. Мовляв, європейці стурбовані екологією та мають зобов’язання додавати біоетанол до бензину.

"У Європі зараз деякі країни вже переходять на, якщо я не помиляюсь, на 20%. А зараз у них це 10%. І ми взяли на себе в рамках євроінтеграції зобов'язання імплементувати, зокрема, і такі вимоги до пального. І от з 1 травня вони у нас з'являються вже саме у вигляді вимог, а не побажань", — каже Куюн.

Як позначиться на автомобілі?

На думку Артема Куюна, якщо змішування буде зроблено за правилами, то жодних 5% двигун, навіть якийсь досить старенький, просто не помітить.

"Але питання в цій технічній культурі (змішування спирту і бензину, — Ред.). Приклади не дуже показові. Наприклад, ми знаємо про БРСМ, найбільшого виробника альтернативного пального, де багато біоетанолу. І ми знаємо, що до цього бензину багато нарікань", — каже Куюн.

Водночас блогер Владислав Бовсуновський зі свого досвіду написав, що спиртовий бензин – це нормально, якщо на авто активно їздити. Але якщо машина стоїть або їздить мало, починаються нюанси: двигун голосніше працює, реагує з затримкою.

Чи подорожчає бензин?

За словами Куюна, відчутної зміни цін чекати не варто.

"Я думаю, що це не той фактор, який може якось викликати якесь помітне здорожчання. Так, воно буде трошки дорожче, але це все помітно тільки в якихось величезних обсягах. А в літрі це розчиниться. Думаю, що не варто на це зважати, прогнозуючи ціну", — каже аналітик.

Не пропустіть: більше про нюанси з біоетанолом можна дізнатися у матеріалі "Телеграфу" під назвою "Бовтанка", яку неможливо перевірити. В Україні з 1 травня у бензин додаватимуть спирт, що це означає для водіїв".

"Смарагдові" світлофори

З 1 травня Україна переходить на нові світлофори. Зокрема, вони отримають оновлений зелений колір, який дехто вже встиг прозвати "смарагдовим". За словами першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького, який посилається на "Національний інститут розвитку інфраструктури", новий ДСТУ був прийнятий "з метою гармонізації з європейськими нормами".

Де з’являться "смарагдові" світлофори

"Смарагдові" сигнали з’являтимуться на нових або реконструйованих об’єктах. Про заміну старих світлофорів не йдеться.

Основні відмінності нових світлофорів:

стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронні;

колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим — більш насиченим, приведеним до європейських стандартів (попри те що дехто може називати новий колір "смарагдовим");

велосипедні світлофори — з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм (для велосипедних доріжок та розміщення праворуч від дороги);

велосипедні світлофори — з піктограмою велосипеда та з лінзою 200 мм (якщо світлофор розміщений над дорогою);

спільні велопішохідні світлофори;

таймер зворотного відліку часу — як на пішохідних, так і на транспортних (в тому числі на велосипедних) світлофорах.

Старт НМТ

14 травня розпочнеться основна сесія Національного мультипредметного тесту (НМТ). Тестування триватиме до 25 червня. Після 4 травня у зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення, де буде вказано дату, час та місце проведення НМТ.

Реєстрація на додаткову сесію НМТ проходитиме 9-14 травня, а внести зміни до реєстраційних даних можна до 19 травня.

Які предмети здають:

українська мова,

математика,

історія України

один додатковий предмет на вибір.

Як проходитиме НМТ 2025

НМТ складатимуть за один день у два етапи.

Тарифи

Частина українців більше платитиме за комунальні послуги, хоча основні тарифи на газ і світло залишаються без змін.

Електроенергія

З 1 травня тариф залишиться на рівні 4,32 грн за кіловат-годину. В уряді кажуть, що підвищення тарифів після 30 квітня не планується.

Проте вже за кілька днів почнуть платити більше споживачі з електричним опаленням – пільговий тариф для них спливає 30 квітня. До цієї дати за споживання до 2000 кВтг вони платили 2,64 грн за кіловат-годину. Тепер для них діятиме стандартна ставка – 4,32 грн.

Газ

Ціна з 1 травня також залишається незмінною – 7,96 грн. за кубометр для більшості українців. Постачальником понад 90% населення є "Нафтогаз" — тариф зафіксований до 30 квітня 2026 року. В інших постачальників ціни можуть коливатися щомісяця.

Вода

Вартість водопостачання та водовідведення у травні 2025 року будуть залежати від регіонів України, оскільки в різних областях та містах ціни на цей вид комунальних послуг різні. Водночас підвищення тарифів на рівні Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), наразі не планується.

Тож вартість послуг холодного водопостачання та водовідведення залежить від місця проживання споживача. У яких містах чекатиме подорожчання — читайте, перейшовши за посиланням.

Зв’язок

Мобільний оператор Lifecell оголосив про підвищення цін на низку корпоративних тарифів з 1 травня. Дізнатися, кому доведеться більше платити можна у нашому матеріалі.

Нові правила торгівлі

З 29 квітня в Україні було запроваджено нові правила торгівлі молоком. Вони вплинуть як на продавців, так і на покупців.

Без відповідних документів молоко та молочні продукти не можна буде продавати на агропродовольчих ринках.

Зокрема:

запроваджуються вимоги до відбору зразків сирого молока та молочних продуктів,

визначаються показники якості та безпечності до сирого молока та молочних продуктів та періодичність контролю цих показників.

встановлюються вимоги щодо проведення лабораторних досліджень (випробувань) молока сирого та виготовлених із нього молочних продуктів (крім продукції промислового виробництва), що вводяться в обіг операторами ринку молока та молочних продуктів, у тому числі, дрібнотоварними виробниками, кінцевому споживачу через агропродовольчі ринки.

Дізнатись про те, як нові правила змінять ринок молочки можна в нашому матеріалі.

Військовозобов’язаним

Період проходження базової загальновійськової підготовки (БЗВП) наступного місяця скоротиться для військовозобов'язаних українців, які мають проблеми зі здоров'ям та раніше належали до категорії "обмежено придатні".

Програма навчання для них з 1 травня передбачатиме:

скорочення терміну підготовки з 45 діб до 30 діб ;

; зниження рівня фізичних навантажень ;

; формування окремих навчальних підрозділів.

Нововведення торкнуться як військовослужбовців, які щойно призвані на службу, так і тих, хто раніше проходив навчання на кафедрах військової підготовки або проходить її повторно.

Резерв+

8 травня у застосунку "Резерв+" мають з’явитися два нових типи відстрочок від мобілізації:

для осіб з тимчасовою непридатністю до служби терміном від шести до дванадцяти місяців;

для громадян, у яких чоловік або дружина перебуває на службі, а також є неповнолітня дитина.

Пенсії

У травні 2025 року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70, 75 та 80 років.

з 70 років, до досягнення 75-річного віку — у розмірі до 300 грн ;

; з 75 років, до досягнення 80-річного віку — у розмірі до 456 грн ;

; з 80 років і більше, — у розмірі до 570 грн.

Виплати

У травні 2025 р. внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати допомогу на проживання. Як повідомляє NV, 1 березня 2025 року провели автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які зараз є одержувачами допомоги ще на один 6-місячний період.

Виплати продовжили автоматично та без додаткових звернень.

Розмір допомоги складає:

▪ 2000 грн – для дорослих;

▪ 3000 грн – для дітей та осіб з інвалідністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли українці почнуть сплачувати податки з продажу на OLX, Prom та Rozetka.