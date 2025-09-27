У шлюбі понад 25 років і двоє дітей: як виглядає дружина та спадкоємці голови парламенту Стефанчука

Дружина подарувала політику сина та доньку

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, родом із Тернополя, одружений та виховує двох дітей. Про своє особисте життя політик вважає за краще не поширюватися, але відомо, що разом із дружиною Мариною вони живуть у шлюбі вже 26 років.

Що варто знати:

Марина Стефанчук — юрист і професор із понад 130 науковими публікаціями

Вона раніше працювала помічницею депутата та має чималі доходи

У Руслана і Марини Стефанчук двоє дітей

Марина Стефанчук — що про неї відомо

Політик одружений з Мариною Сітарук (у дівоцтві) з 1999 року. Як саме познайомилася пара – достеменно невідомо. Згідно з інформацією з відкритих джерел, дружина Стефанчука здобула вищу освіту у Хмельницькому університеті управління та права, де їй присвоїли кваліфікацію юриста за спеціальністю "Правознавство".

У 2019-2020 роках Марина працювала на кафедрі правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, потім вона перейшла на кафедру нотаріального та виконавчого процесу, адвокатури, прокуратури та судоустрою Інституту права на посаді професора. Крім того, Марина Стефанчук є автором понад 130 наукових та навчально-методичних публікацій.

Дружина Руслана Стефанчука раніше була помічницею народного депутата Данила Гетьманцева, про це сам речник парламенту повідомив в інтерв’ю "Схемам" у 2020 році. Він наголосив, що працювала вона над законодавчими питаннями.

Згідно з декларацією за 2024 рік, значна частина сімейного бюджету голови ВРУ формується коштом його дружини. Вона отримує близько півмільйона гривень зарплати в університеті та понад мільйон гривень від підприємницької діяльності. У переліку її цінного майна вказані ювелірні прикраси, а пересувається Марина на автомобілі Renault Captur 2015 року випуску.

Що відомо про дітей Руслана Стефанчука

Подружжя має двох дітей: сина Олеся і дочку Злату. У розмові з журналістами у 2023 році Стефанчук зазначив, що діти перебувають у Києві. Син політика навчається у Київському національному університеті імені Т. Шевченка. До початку війни його донька навчалася у Віденському університеті, але після повномасштабного вторгнення вирішила залишитися в Україні та також перевелася до університету Шевченка.

