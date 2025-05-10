Помер видатний композитор, керівник оркестру Луганської філармонії: що він казав про війну та Росію

Композитор завжди прагнув, щоб музика залишалася поза політикою

На 84 році життя помер видатний австрійський диригент і композитор Курт Шмід, який багато років був почесним головним диригентом Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Його творчість і робота в Україні, зокрема в східному регіоні, залишили незабутній слід.

Це сталося 9 травня. Про смерть чоловіка повідомив очільник Луганської ОВА Олексій Харченко.

Шмід був засновником та керівником Wiener Strauss Gala Orchestra і автором понад 700 музичних творів, деякі з яких були присвячені Луганщині.

Він народився 29 квітня 1942 року у Відні (Австрія), здобув освіту в Віденському музичному університеті, а також працював кларнетистом у Тонкунстлер-оркестрі Нижньої Австрії протягом кількох десятиліть. Його музична кар'єра охоплювала безліч країн і концертів, а також педагогічну діяльність із 1970 року, де він виховав багато відомих музикантів, серед яких є й українці.

З 2002 року Курт Шмід активно працював в Україні, де диригував оркестрами в різних містах країни, а також став художнім керівником Луганської обласної філармонії. Його внесок у розвиток української музичної культури був відзначений численними нагородами, зокрема, орденом президента України "За заслуги" ІІІ ступеня. Диригент був також нагороджений Австрійським Почесним Хрестом науки та мистецтва І ступеня за видатні досягнення в мистецтві.

Що говорив композитор про війну

Курт Шмідт говорив, що Україна стала для нього другою батьківщиною. Він відчував глибокий зв’язок із Сіверськодонецьком, де був його оркестр, і переживав новини про війну як особисту трагедію. Після початку повномасштабної війни він активно підтримував свій олектив та українських музикантів, надаючи фінансову допомогу та сприяючи евакуації оркестру.

Композитор зазначав, що не має чіткої позиції щодо виконання російської класичної музики в умовах війни. Він розумів тих, хто виступає проти, але завжди прагнув, щоб музика залишалася поза політикою. "Не вважаю, що Чайковського можна прив'язати до нинішньої ситуації", — наголошував Шмідт.

Попри це, австрієць заявляв, що чекає на перемогу України, завершення війни й подальшої відбудови населених пунктів.

"Перемога обов’язково буде й потім буде відновлення всього зруйнованого — не тільки ресторану, коледжу, а всього міста. Звісно, це потребуватиме чимало часу, але треба вірити в справедливість і нашу перемогу!", — казав він на інтерв'ю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що відомий композитор Ігор Крутой є однією з українських зірок, які здобули популярність у Росії. У матеріалі ми з'ясували, що думає з приводу війни композитор і як він виглядає зараз.