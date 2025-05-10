Умер выдающийся композитор, руководитель оркестра Луганской филармонии: что он говорил о войне и России

Композитор всегда стремился, чтобы музыка оставалась вне политики

На 84 году жизни скончался выдающийся австрийский дирижер и композитор Курт Шмид, много лет являвшийся почетным главным дирижером Академического симфонического оркестра Луганской областной филармонии. Его творчество и работа в Украине, в частности, в восточном регионе, оставили незабываемый след.

Это произошло 9 мая. О смерти мужчины сообщил глава Луганской ОВА Алексей Харченко.

Шмид был основателем и руководителем "Wiener Strauss Gala Orchestra" и автором более 700 музыкальных произведений — некоторые из которых были посвящены Луганской области.

Он родился 29 апреля 1942 года в Вене (Австрия), получил образование в Венском музыкальном университете, а также работал кларнетистом в Тонкунстлер-оркестре Нижней Австрии несколько десятилетий. Его музыкальная карьера охватывала множество стран и концертов, а также педагогическую деятельность с 1970 года, где он воспитал многих известных музыкантов, среди которых есть и украинцы.

С 2002 года Курт Шмид активно работал в Украине, где дирижировал оркестрами в разных городах страны, а также стал художественным руководителем Луганской областной филармонии. Его вклад в развитие украинской музыкальной культуры был отмечен многочисленными наградами, в частности, орденом президента Украины "За заслуги" ІІІ степени. Дирижер был также награжден Австрийским Почетным Крестом науки и искусства I степени за выдающиеся достижения в искусстве.

Что говорил композитор о войне

Курт Шмидт говорил, что Украина стала для него второй родиной. Он чувствовал глубокую связь с Северодонецком, где находился его оркестр, и переживал новости о войне как личной трагедии. После начала полномасштабной войны он активно поддерживал свой олектив и украинских музыкантов, оказывая финансовую помощь и способствуя эвакуации оркестра.

Композитор отмечал, что не имеет четкой позиции по исполнению российской классической музыки в условиях войны. Он понимал тех, кто выступает против, но всегда стремился, чтобы музыка оставалась вне политики. "Не считаю, что Чайковского можно привязать к нынешней ситуации", — подчеркивал Шмидт.

Несмотря на это, австриец заявлял, что ждет победы Украины, завершения войны и последующего восстановления населенных пунктов.

"Победа обязательно будет и потом будет восстановление всего разрушенного — не только ресторана, колледжа, а всего города. Конечно, это потребует немало времени, но нужно верить в справедливость и нашу победу!", – говорил он на интервью.

Ранее "Телеграф" сообщал, что известный композитор Игорь Крутой является одной из украинских звезд, получивших популярность в России. В материале мы выяснили, что думает о войне композитор и как он выглядит сейчас.