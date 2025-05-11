З Днем матері 11 травня: душевні вірші українською мовою і найкращі листівки

Подаруйте своїй мамі та бабусі не лише квіти, а й теплі слова подяки

Слово "мама" найчастіше стає першим у житті дитини — адже саме з мамою вона проводить найбільше часу від самого народження. Цієї неділі, 11 травня, в Україні відзначається День матері 2025.

Окрім України, це чудове свято зустрічають ще у 24 країнах світу. Однак у деяких державах День матері святкується в інші дати травня. Наприклад, у Польщі — 26-го числа, а у Швеції та Франції — 25-го.

На відміну від Міжнародного жіночого дня 8 березня, у День матері заведено вшановувати саме матерів та бабусь. Цієї неділі не забудьте висловити їм подяку за їхню любов, турботу і терпіння. "Телеграф" підготував добірку душевних привітань з Днем матері 2025 у віршах та листівках українською мовою.

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

В твоєму житті щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

В цей день прекрасний, навесні,

Я найріднішу привітаю,

Ту, що життя дала мені,

Тепла і ласки побажаю!

А ще здоров’я й доброти,

Багато гарних й ніжних квітів.

Найкраща, мамо, тільки ти

І найкрасивіша у світі!

Матусю, рідна, дорога!

Хочеться тобі багато чого побажати,

Це навіть словами неможливо описати.

Ти у світі в мене лиш одна така —

Щира, мудра, добра та проста.

Твій сміх, твоя усмішка золота,

Душу мою гріє вона.

З Днем матері я тебе вітаю!

І від всього серця я бажаю

Щастя, радості, добра,

Мріям здійснення швидкого,

Везіння для діла будь-якого.

Я тебе кохаю, матусю рідненька!

Дякую за все тебе, дорогенька!

З Днем матусі тебе я вітаю,

Найрідніша моя на землі!

Щастя, благ та здоров’я бажаю,

Ти життя присвятила мені!

Буду теж я тебе захищати

Від життєвих турбот і біди.

Щоб була ти душею багата,

Щоб раділа зі мною завжди!

Будь красива, весела, щаслива,

Ти, матуся, в житті оберіг.

Хай прихильно складається доля,

Захищає твій Янгол поріг!

Нагадаємо, що цього дня християни вшановують святих Кирила та Мефодія. Ми писали, що не можна робити 11 травня.