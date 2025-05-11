С Днем матери 11 мая: душевные стихи на украинском языке и самые лучшие открытки

Подарите своей маме и бабушке не только цветы, но и теплые слова благодарности

Слово "мама" чаще всего становится первым в жизни ребенка — ведь именно с мамой он проводит больше всего времени с самого рождения. В это воскресенье, 11 мая, в Украине отмечается День матери 2025.

Помимо Украины, этот замечательный праздник встречают еще в 24 странах мира. Однако в некоторых государствах День матери празднуется в другие даты мая. К примеру, в Польше — 26-го числа, а в Швеции и Франции — 25-го.

В отличие от Международного женского дня 8 марта, в День матери принято чествовать именно матерей и бабушек. В это воскресенье не забудьте выразить им благодарность за их любовь, заботу и терпение. "Телеграф" подготовил подборку душевных поздравления с Днем матери 2025 в стихах и открытках на украинском языке.

Дякую, мамо, за ніжні долоні,

Ласку, турботу, ночі безсонні,

Спасибі за всі ті пісні, що співала,

Бажаю, щоб сліз твої очі не знали.

Щоб завжди була ти щаслива, здорова,

В твоєму житті щоб було все чудово.

Ти наймиліша, завжди будь із нами!

Цілую тебе і вітаю з Днем мами!

В цей день прекрасний, навесні,

Я найріднішу привітаю,

Ту, що життя дала мені,

Тепла і ласки побажаю!

А ще здоров’я й доброти,

Багато гарних й ніжних квітів.

Найкраща, мамо, тільки ти

І найкрасивіша у світі!

Матусю, рідна, дорога!

Хочеться тобі багато чого побажати,

Це навіть словами неможливо описати.

Ти у світі в мене лиш одна така —

Щира, мудра, добра та проста.

Твій сміх, твоя усмішка золота,

Душу мою гріє вона.

З Днем матері я тебе вітаю!

І від всього серця я бажаю

Щастя, радості, добра,

Мріям здійснення швидкого,

Везіння для діла будь-якого.

Я тебе кохаю, матусю рідненька!

Дякую за все тебе, дорогенька!

З Днем матусі тебе я вітаю,

Найрідніша моя на землі!

Щастя, благ та здоров’я бажаю,

Ти життя присвятила мені!

Буду теж я тебе захищати

Від життєвих турбот і біди.

Щоб була ти душею багата,

Щоб раділа зі мною завжди!

Будь красива, весела, щаслива,

Ти, матуся, в житті оберіг.

Хай прихильно складається доля,

Захищає твій Янгол поріг!

Напомним, что в этот день христиане чтят святых Кирилла и Мефодия. Мы писали, что нельзя делать 11 мая.