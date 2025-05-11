Категорично не робіть цього 11 травня, якщо не хочете стати жебраками

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна розпочинати нові справи та грати весілля

Цієї неділі, 11 травня, православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять Кирила та Мефодія. Раніше святих згадували щороку 24 травня, але з переходом на новоюліанський церковний календар дата вшанування змінилася.

Брати Кирило та Мефодій народилися у грецькому місті Солунь. Мефодій спочатку служив в армії у званні воєводи, але пізніше прийняв чернецтво. Кирило ж з юних років прагнув до науки — він опанував всі основні знання свого часу і вивчив безліч мов. Після цього він став священником та призначений хранителем Патріаршої бібліотеки. Пізніше приєднався до брата Мефодія.

Коли до візантійського імператора прибули посли від князя Моравії з проханням надіслати вчителів, здатних проповідувати слов’янською мовою, він доручив Кирилові та Мефодію створити писемність і перекласти богослужбові книги. Так з’явилася слов’янська абетка, яка пізніше була названа кирилицею — на честь молодшого з братів Кирила. Першими словами, написаними цією абеткою, стали рядки з Євангелія від Іоанна: "На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог". Пізніше брати вирушили до Моравії, де почали навчати місцевих священників богослужінню слов’янською мовою.

Свято в народі відоме як Мокрий день через часті зливи та грози, які найчастіше є в цей період. 11 травня люди, як правило, відпочивають, проводять час із сім’єю та влаштовують святкові застілля.

Що не можна робити 11 травня

Починати щось нове – мріям не судилося здійснитися.

Робити великі витрати – до злиднів.

Перераховувати гроші – до втрати фінансів та безгрошів’я.

Фото: freepik

Освідчуватися в коханні, влаштовувати весілля — до розставання.

Народні прикмети 11 травня

Сонячно – літо буде теплим.

Небо червоне – попереду багато пожеж.

Висока веселка – до вітру, низька – віщує ураган.

Дощ говорить про дощове літо.

Хто має іменини 11 травня

Сьогодні іменини святкують Михайло, Йосип, Никодим, Кирило та Мефодій.

Свята та події 11 травня

Міжнародний день матері (Mother’s Day)

Всесвітній день поінформованості про егоїзм (World Ego Awareness Day)

Свято шлунка

День очікування Мері Поппінс

Фестиваль котів у Бельгії

День захисту дітей у Великій Британії

Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.