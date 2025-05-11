Категорично не робіть цього 11 травня, якщо не хочете стати жебраками
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Дізнайтеся, чому сьогодні не можна розпочинати нові справи та грати весілля
Цієї неділі, 11 травня, православна та греко-католицька церква вшановує пам’ять Кирила та Мефодія. Раніше святих згадували щороку 24 травня, але з переходом на новоюліанський церковний календар дата вшанування змінилася.
Брати Кирило та Мефодій народилися у грецькому місті Солунь. Мефодій спочатку служив в армії у званні воєводи, але пізніше прийняв чернецтво. Кирило ж з юних років прагнув до науки — він опанував всі основні знання свого часу і вивчив безліч мов. Після цього він став священником та призначений хранителем Патріаршої бібліотеки. Пізніше приєднався до брата Мефодія.
Коли до візантійського імператора прибули посли від князя Моравії з проханням надіслати вчителів, здатних проповідувати слов’янською мовою, він доручив Кирилові та Мефодію створити писемність і перекласти богослужбові книги. Так з’явилася слов’янська абетка, яка пізніше була названа кирилицею — на честь молодшого з братів Кирила. Першими словами, написаними цією абеткою, стали рядки з Євангелія від Іоанна: "На початку було Слово, і Слово було в Бога, і Слово було Бог". Пізніше брати вирушили до Моравії, де почали навчати місцевих священників богослужінню слов’янською мовою.
Свято в народі відоме як Мокрий день через часті зливи та грози, які найчастіше є в цей період. 11 травня люди, як правило, відпочивають, проводять час із сім’єю та влаштовують святкові застілля.
Що не можна робити 11 травня
- Починати щось нове – мріям не судилося здійснитися.
- Робити великі витрати – до злиднів.
- Перераховувати гроші – до втрати фінансів та безгрошів’я.
- Освідчуватися в коханні, влаштовувати весілля — до розставання.
Народні прикмети 11 травня
- Сонячно – літо буде теплим.
- Небо червоне – попереду багато пожеж.
- Висока веселка – до вітру, низька – віщує ураган.
- Дощ говорить про дощове літо.
Хто має іменини 11 травня
Сьогодні іменини святкують Михайло, Йосип, Никодим, Кирило та Мефодій.
Свята та події 11 травня
- Міжнародний день матері (Mother’s Day)
- Всесвітній день поінформованості про егоїзм (World Ego Awareness Day)
- Свято шлунка
- День очікування Мері Поппінс
- Фестиваль котів у Бельгії
- День захисту дітей у Великій Британії
Нагадаємо, що наприкінці весни відзначається багато державних свят. Раніше "Телеграф" публікував календар важливих подій та вихідних на травень 2025 року.