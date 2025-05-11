Зі святом, матусю! Барвисті картинки, листівки та привітання своїми словами

Цього дня, 11 травня, в Україні відзначається День матері

Щороку в Україні відзначають світле та тепле свято — День матері. Це свято має плаваючу дату і відзначається у другу неділю травня. У 2025 році День матері припадає на 11 травня. Цього дня прийнято вітати своїх улюблених матусь зі святом та адресувати їм теплі слова, подарунки та увагу.

"Телеграф" підготував добірку листівок, картинок та привітань своїми словами, щоб ви могли привітати матусь у соцмережах.

Вітання та листівки на День матері

Мамо, з Днем матері! Ти — моє світло і підтримка, дякую за твою нескінченну любов. Нехай твоє життя буде сповнене радості та тепла!

Кохана мамо, вітаю з Днем матері! Твоя турбота робить світ кращим, і я такий вдячний за все, що ти для мене робиш. Будь щаслива завжди!

Матусю, з твоїм святом! Ти — моя найближча людина, і я ціную кожну хвилину з тобою. Нехай ніколи усмішка не сходить з твого обличчя!

Дорога мамо, з Днем матері! Твоє серце — мій дім, а твоя любов — моя сила. Бажаю тобі здоров'я та море щасливих моментів!

Мамо, вітаю з Днем матері! Ти робиш моє життя яскравішим і теплішим, дякую за твою ніжність. Нехай кожен день приносить тобі радість!

Люба матусю, зі святом! Твоя доброта і мудрість – мій орієнтир у житті. Бажаю тобі щастя та міцного здоров'я!

Мамо, з Днем матері! Ти мій ангел-охоронець, і я так тебе люблю. Нехай твоє життя буде таким же прекрасним, як і ти!

Мамочко, з твоїм днем! Дякую за твою любов, яка завжди зі мною. Бажаю тобі нескінченного щастя та тепла!

Дорога мамо, вітаю з Днем матері! Твоя турбота – мій скарб, твоя посмішка – моє світло. Будь завжди здорова та щаслива!

Ненько, з Днем матері! Ти — моя найрідніша людина, і я дякую долі за тебе. Нехай твої дні будуть сповнені любові та радості!

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