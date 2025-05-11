С праздником, мамочка! Красочные картинки, открытки и поздравления своими словами

В этот день, 11 мая, в Украине отмечается День матери

Каждый год в Украине отмечают светлый и теплый праздник — День матери. Этот праздник имеет плавающую дату и отмечается во второе воскресенье мая. В 2025 году День матери припадает на 11 мая. В этот день принято поздравлять своих любимых мамочек с праздником и адресовать им теплые слова, подарки и внимание

"Телеграф" подготовил подборку открыток, картинок и поздравлений своими словами, чтобы вы могли поздравить мамочек в соцсетях.

Поздравления и открытки на День матери

Мамочка, с Днём матери! Ты — мой свет и поддержка, спасибо за твою бесконечную любовь. Пусть твоя жизнь будет полна радости и тепла!

Любимая мама, поздравляю с Днём матери! Твоя забота делает мир лучше, и я так благодарен за всё, что ты для меня делаешь. Будь счастлива всегда!

Мамуля, с твоим праздником! Ты — мой самый близкий человек, и я ценю каждую минуту с тобой. Пусть никогда улыбка не сходит с твоим лицом!

Дорогая мама, с Днём матери! Твое сердце — мой дом, а твоя любовь — моя сила. Желаю тебе здоровья и море счастливых моментов!

Мамочка, поздравляю с Днём матери! Ты делаешь мою жизнь ярче и теплее, спасибо за твою нежность. Пусть каждый день приносит тебе радость!

Любимая мамуля, с праздником! Твоя доброта и мудрость — мой ориентир в жизни. Желаю тебе счастья и крепкого здоровья!

Мама, с Днём матери! Ты — мой ангел-хранитель, и я так тебя люблю. Пусть твоя жизнь будет такой же прекрасной, как и ты!

Мамочка, с твоим днём! Спасибо за твою любовь, которая всегда со мной. Желаю тебе бесконечного счастья и тепла!

Дорогая мама, поздравляю с Днём матери! Твоя забота — мое сокровище, твоя улыбка — мой свет. Будь всегда здорова и счастлива!

Мамуля, с Днём матери! Ты — мой самый родной человек, и я благодарю судьбу за тебя. Пусть твои дни будут полны любви и радости!

Ранее "Телеграф" публиковал календарь на май 2025. Узнайте, сколько праздников и выходных будет у украинцев.