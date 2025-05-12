"Ми не віримо Росії". Єрмак назвав, що потрібно для завершення війни

Починати потрібно не з переговорів

Україна потребує довгострокового, справедливого миру з гарантіями безпеки. Першим кроком для початку переговорів має стати перемир’я на 30 днів.

На цьому наголошує голова Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю для РБК-Україна. Він акцентував, що воно має бути під моніторинговим контролем США та Європи.

І хоча саме США мають більше можливостей для цього, Україна є частиною Європи і майбутнім членом ЄС, тож європейське представництво обов’язкове, вважає Єрмак. Тільки після перемир’я "може початися узгодження формату переговорів".

Україна має виступати в них з чіткою сильною позицією, а самі переговори мають ґрунтуватися на міжнародному праві. Після згоди Росії — переходити до наступного етапу. Якщо РФ не згодна із нормами міжнародного права, від партнерів має бути тиск на неї, зокрема санкціями. "Тому що ми не віримо Росії. Ми вважаємо, що вони розуміють тільки мову сили", — каже Єрмак.

Що означає закінчення війни

Андрій Єрмак в інтерв’ю також згадав про "формулу миру" Володимира Зеленського. Він пояснив, що зараз це "повний комплекс того, що потрібно зробити, щоб можна було сказати: війна закінчилася". Перелік того, що потрібно зробити, щоб в усіх сенсах війна була закінчена і можна було вибудовувати нові стосунки. Це — постановка мети. Шлях до неї має етапи. Голова ОП зазначив, попередні підписані документи за 11 років війни не до кінця враховували інтереси України, зокрема питання Криму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Стамбулі російська сторона найімовірніше вимагатиме капітуляції України. Їхні формулювання змінюються, а вимоги — ні. Нагадаємо, Росія не хоче 30-денного перемир’я, але вимагає переговорів у Туреччині. Трамп підтримав цю ідею, тоді як європейські лідери вважають, що спочатку має бути повне припинення вогню.